Dòng smartphone cao cấp tiếp theo của Xiaomi được dự đoán sẽ là Xiaomi 18 Series, trong đó Xiaomi 18 Pro đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ một loạt nâng cấp đáng giá.

Xiaomi 17 Pro. Ảnh: Xiaomi

Tuy nhiên, tính năng khiến giới công nghệ bàn tán nhiều nhất không phải là camera hay vi xử lý, mà chính là màn hình phụ ở mặt lưng, một ý tưởng táo bạo mà nhiều khả năng Apple sẽ không bao giờ áp dụng trên iPhone.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Xiaomi không chỉ tiếp tục duy trì màn hình phụ phía sau trên thế hệ flagship mới mà còn nâng cấp đáng kể về kích thước, chất lượng hiển thị và khả năng bảo vệ quyền riêng tư.

Màn hình phụ mặt lưng sẽ lớn hơn đáng kể

Năm ngoái, Xiaomi đã giới thiệu Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max với một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình phụ được tích hợp ngay bên trong cụm camera phía sau.

Màn hình này không đơn thuần là một chi tiết trang trí. Nó có thể hoạt động như một kính ngắm khi chụp ảnh selfie bằng hệ thống camera sau, cho phép người dùng tận dụng cảm biến và ống kính chất lượng cao để tạo ra những bức ảnh chân dung hoặc video sắc nét hơn nhiều so với camera trước truyền thống.

Ngoài ra, màn hình phụ còn có khả năng hiển thị thông báo, đồng hồ, hình nền tùy chỉnh và thậm chí cả các nhân vật hoạt hình tương tác. Với kích thước 2,7 inch trên thế hệ trước, màn hình đủ lớn để sử dụng nhưng vẫn giữ được sự cân đối cho thiết kế tổng thể của thiết bị.

Tuy nhiên, theo nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy Smart Pikachu, Xiaomi 18 Pro sẽ được trang bị màn hình phụ lên tới 4 inch. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước nhảy vọt rất lớn so với thế hệ tiền nhiệm.

Không chỉ tăng diện tích hiển thị, màn hình mới còn được cho là có độ sáng cao hơn và độ phân giải tốt hơn. Điều này đồng nghĩa trải nghiệm xem thông báo, điều khiển nhanh hay căn chỉnh khung hình khi chụp ảnh selfie sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Một màn hình lớn hơn cũng mở ra cơ hội cho Xiaomi phát triển thêm nhiều tính năng mới, biến mặt lưng của điện thoại thành một không gian tương tác thực sự thay vì chỉ là màn hình phụ mang tính bổ trợ.

Tính năng bảo vệ quyền riêng tư có thể xuất hiện

Bên cạnh việc nâng cấp kích thước màn hình, Smart Pikachu còn tiết lộ rằng Xiaomi 18 Pro sẽ được trang bị công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mới.

Hiện vẫn chưa rõ tính năng này sẽ được áp dụng cho màn hình chính phía trước hay màn hình phụ phía sau. Dù ở vị trí nào, đây vẫn là một bổ sung rất đáng giá trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Giới quan sát cho rằng Xiaomi có thể lựa chọn một trong hai hướng tiếp cận. Thứ nhất là sử dụng giải pháp phần cứng tương tự những gì Samsung đang phát triển, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình.

Hướng thứ hai là áp dụng giải pháp phần mềm thông qua HyperOS. Kịch bản này được đánh giá khả thi hơn, bởi gần đây đã xuất hiện thông tin cho rằng Xiaomi đang phát triển phiên bản riêng của công nghệ màn hình riêng tư tương tự tính năng được đồn đoán trên Galaxy S26 Ultra.

Nếu lựa chọn cách tiếp cận bằng phần mềm, Xiaomi thậm chí có thể mở rộng tính năng này cho nhiều thiết bị khác thông qua các bản cập nhật HyperOS trong tương lai thay vì chỉ giới hạn trên Xiaomi 18 Pro.

Những thông số đáng chú ý khác của Xiaomi 18 Series

Theo các tin đồn hiện tại, Xiaomi nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng dòng Xiaomi 18 vào khoảng tháng 9 năm nay.

Giai đoạn đầu, dòng sản phẩm dự kiến gồm ba phiên bản gồm Xiaomi 18 tiêu chuẩn, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max.

Màn hình phụ Xiaomi 18 Pro như một kính ngắm khi chụp ảnh selfie bằng hệ thống camera sau, cho phép người dùng tận dụng cảm biến và ống kính chất lượng cao để tạo ra những bức ảnh chân dung hoặc video sắc nét hơn.

Nguồn tin nổi tiếng Digital Chat Station cho biết Xiaomi 18 Pro Max sẽ được trang bị cảm biến chính 200MP kích thước 1/1,2 inch. Camera này sẽ sử dụng công nghệ LOFIC, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong những điều kiện ánh sáng phức tạp như cảnh ngược sáng hoặc môi trường có độ tương phản cao.

Bên cạnh đó, máy được cho là sở hữu camera telephoto 200MP với cảm biến kích thước 1/1,56 inch, tiêu cự quang học 3x và khẩu độ f/2.4. Đây là cấu hình rất tham vọng, cho thấy Xiaomi tiếp tục đặt trọng tâm lớn vào nhiếp ảnh di động.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Max được đồn đoán sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro thế hệ mới.

Dung lượng pin cũng là điểm gây chú ý khi có thể lên tới 8.500 mAh, con số vượt xa phần lớn smartphone cao cấp hiện nay. Thiết bị được cho là hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội.

Vì sao Apple khó có thể tạo ra một chiếc iPhone như vậy?

Trong nhiều năm qua, Apple vẫn là một trong những công ty công nghệ thành công nhất thế giới. Tuy nhiên, khi nói đến những ý tưởng táo bạo về phần cứng, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi thường sẵn sàng thử nghiệm nhiều hơn.

Apple được cho là đang phát triển chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, nhưng đây không còn là khái niệm mới trên thị trường khi hàng loạt nhà sản xuất Android đã thương mại hóa điện thoại gập từ nhiều năm trước.

Ngược lại, màn hình phụ ở mặt lưng là một hướng đi khác biệt hơn. Đây là loại tính năng mà nhiều người có thể cho rằng không thực sự cần thiết cho đến khi trực tiếp trải nghiệm.

Khả năng sử dụng camera sau để chụp selfie chất lượng cao là một ví dụ rõ ràng. Với màn hình phụ lớn tới 4 inch trên Xiaomi 18 Pro, việc căn chỉnh khung hình sẽ dễ dàng hơn đáng kể, giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống camera chính.

Thành công thương mại của Xiaomi 17 Pro Max cũng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy người dùng thực sự hứng thú với ý tưởng này. Điều đó có thể khuyến khích Xiaomi tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ màn hình phụ và biến nó thành một dấu ấn riêng biệt trên các dòng flagship tương lai.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)