MS 2026.016

Trong căn phòng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, một cậu bé gầy gò, dáng người nhỏ thó đang nằm im trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ sau ca ghép tim vừa diễn ra vào cuối tháng 12/2025. Đó là Đào Thiên Ân (SN 2011), quê thôn Phần Lâm, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Tuổi thơ của Ân vốn chịu nhiều thiệt thòi, nay Ân lại mắc bệnh hiểm nghèo đe doạ đến tính mạng.

Những năm gần đây, gia đình Ân liên tiếp gánh chịu mất mát. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1989, mẹ của Ân) mắc bệnh tim từ năm 2012 nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể thăm khám, điều trị định kỳ. Cuối năm 2022, bệnh tim của chị biến chứng sang tràn dịch phổi, chị qua đời, để lại nỗi đau tột cùng cho người chồng và hai đứa con nhỏ.

Từ khi chị Tiên mất, vì cuộc sống mưu sinh, anh Đào Văn Công (SN 1988) đưa hai anh em Ân xuống Quảng Ninh sinh sống để tiện bề chăm sóc các con. Em gái của Ân là Đào Thị Yến Ngọc, năm nay 12 tuổi, đang học lớp 7. Hằng ngày bố đi làm, anh em Ân ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng biến cố lại tiếp tục đến với gia đình, tháng 9/2025, Ân bị đau bụng kéo dài nhiều ngày. Anh Công đưa con đi khám tại Bệnh viện E (Hà Nội). Quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện Ân có những dấu hiệu bất thường ở tim nên yêu cầu làm thêm xét nghiệm. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: trái tim của Ân đã suy giai đoạn cuối, cần điều trị khẩn cấp.

Sau ca ghép tim, hiện Ân nằm điều trị phục hồi

Hành trình giành giật sự sống cho cậu bé bắt đầu từ đó. Ân được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội, sau đó tiếp tục sang Bệnh viện Việt Đức để chuẩn bị cho ca ghép tim khẩn cấp vào ngày 27/12/2025. Tổng chi phí điều trị đến nay đã vượt quá 1 tỷ đồng.

Số tiền khổng lồ này trở thành gánh nặng đè nặng lên vai người cha vốn chỉ làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy như phụ hồ, bốc vác, chở hàng thuê… Thu nhập bấp bênh chỉ đủ giúp ba bố con cầm cự qua ngày.

Để cứu con, anh Công buộc phải vay 800 triệu đồng từ ngân hàng, thế chấp căn nhà duy nhất của bố mẹ đẻ, đồng thời vay mượn thêm 200 triệu đồng từ người thân, bạn bè. Những ngày chăm con trong cơn nguy kịch, cùng lúc đối diện với khoản nợ khổng lồ, người cha gần như kiệt sức.

Vợ mất, một mình anh Công gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Nay con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lớn khiến anh Công không còn khả năng xoay xở

Trước khi phát bệnh, Ân là học sinh lớp 9, cậu luôn mơ ước được thi vào một trường cấp 3 gần nhà để tiếp tục học tập. Thế nhưng từ đầu năm học này, Ân buộc phải tạm dừng việc học để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Căn bệnh tim đã cướp đi sức khỏe, tuổi thơ và tương lai của cậu bé 15 tuổi. Dù ca ghép tim đã mang lại cơ hội sống, nhưng phía trước Ân vẫn là hành trình điều trị dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém do phải sử dụng nhiều loại thuốc chống thải ghép.

Anh Công nghẹn ngào chia sẻ: “Con còn quá nhỏ nên gia đình tôi phải tìm mọi cách cứu cháu. Nhà cửa đã đem thế chấp hết nhưng vẫn chưa trả được nợ. Dù đã được ghép tim, con tôi vẫn phải điều trị rất dài, chi phí tốn kém trong khi bảo hiểm y tế chỉ hỗ trợ được một phần. Tôi thật sự không biết những ngày tới sẽ ra sao”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Công

Theo phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Đào Thiên Ân nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, mắc bệnh cơ tim xốp. Hiện tại, gia đình chỉ có một mình anh Đào Văn Công gồng gánh nuôi hai con nên đang gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt.

Rất mong sự chung tay, sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm để giúp Ân có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, sớm trở lại cuộc sống bình thường và được tiếp tục con đường học tập còn dang dở.

Bạn đọc giúp đỡ em Đào Thiên Ân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.016 (em Đào Thiên Ân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tới anh Đào Văn Công (bố của Thiên Ân) theo địa chỉ: Thôn Phần Lâm, xã Phạm Ngũ Lão, Hưng Yên. Số điện thoại: 0374789299