MS 2026.013

Chiều muộn ngày đầu tháng 1, cơn mưa nặng hạt trút xuống không dứt, con đường đất nhỏ dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (ngụ ấp Đông Hiển A, xã Đông Thuận, TP Cần Thơ) lầy lội, trơn trượt, bùn non bám kín bánh xe. Xe máy không thể đi tiếp, chúng tôi phải gửi nhờ nhà hàng xóm rồi men theo bờ ruộng, lội bộ vào căn nhà quây tôn nằm chơ vơ giữa cánh đồng vắng.

Bước qua ngưỡng cửa còn nồng mùi tôn mới, hình ảnh khiến ai cũng lặng người, cô bé Lê Thanh Yến Nhi (13 tuổi) ngồi sát bên, đôi bàn tay nhỏ nhắn kiên nhẫn xoa bóp từng cánh tay, bắp chân gầy guộc cho mẹ.

Yến Nhi mong mẹ có cơ hội chữa bệnh ung thư, kéo dài sự sống

Bà Hồng tựa lưng vào con, thân hình tiều tụy sau những cơn đau triền miên. Thi thoảng, bà lại khẽ nhăn mặt, than đau nhức khắp người, giọng yếu ớt chìm trong tiếng mưa rơi trên mái tôn.

“Căn nhà này được địa phương hỗ trợ cất cho, tôi mới dọn vào được mấy ngày. Điện, nước cũng nhờ bà con xóm làng kéo giúp. Hơn chục năm tha hương, giờ được trở về, được mọi người thương tình, tôi mừng lắm… chỉ lo không biết mình còn ở bên con được bao lâu nữa”, bà Hồng nghẹn ngào.

Sinh ra ở xã Đông Thuận, bà nên duyên với người cùng quê. Sau nhiều năm gắn bó, hôn nhân đổ vỡ, cuộc đời người phụ nữ ấy rẽ sang nhiều ngã rẽ lận đận. Để mưu sinh, bà Hồng từng rời quê lên TPHCM ở nhờ nhà người quen, làm nhân viên chăm sóc cây xanh.

Sau đó, khoảng năm 2010, bà quay về Cần Thơ làm thuê rồi kết hôn với ông Lê Thanh Bé Năm, sống tại ấp Đông Hiển A. “Ngày theo chồng, tài sản chỉ là căn chòi hơn 10m² lợp lá, đến chiếc bát ăn cơm cũng không có, vợ chồng phải đi làm mướn kiếm từng bữa. Năm 2012, tôi sinh con gái Yến Nhi, nhưng khi con học lớp 2 thì vợ chồng đường ai nấy đi”, bà Hồng nhớ lại.

Khối u phát lớn khiến bà Hồng đau nhức khắp người

Bi kịch thực sự ập đến vào tháng 1/2021. Sau thời gian dài đau nhức, mệt mỏi, bà Hồng đi khám và nhận kết quả mắc ung thư vú. Tin dữ như nhát dao cứa sâu vào cuộc đời vốn đã nhiều chông chênh. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật, nhưng chi phí khoảng 20 triệu đồng là con số quá lớn, bà đành buông xuôi. Sau đó, hai mẹ con bà lên Đồng Nai nương nhờ người quen, được một thời gian thì bệnh ngày một nặng hơn.

Tháng 11/2025, mẹ con bà Hồng trở về quê cũ. Căn nhà lá xiêu vẹo ngày nào chỉ đủ đặt một chiếc giường, mưa gió là nơm nớp lo sập. Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền địa phương và bà con đã chung tay hỗ trợ.

Đi khám và nhận kết quả mắc ung thư vú, bà Hồng chỉ lo không còn ở bên con được bao lâu nữa

Yến Nhi hiện học lớp 8, Trường THCS & THPT Trường Xuân, cách nhà 5–6km. Buổi sáng Yến Nhi đến trường, trưa về vội vã nấu cơm, giặt giũ, chiều lại ngồi bên xoa bóp tay chân cho mẹ.

Bếp củi đặt trước hiên, sau cơn mưa ướt sũng, Yến Nhi loay hoay mãi mới nhóm được lửa. Bữa cơm của hai mẹ con tối nay chỉ là nồi cơm trắng với rau luộc, may mắn có thêm mấy miếng thịt do hàng xóm san sẻ.

Chiếc xe đạp điện cũ là tài sản đáng giá nhất, cũng là tiền mẹ mượn mua để con có phương tiện đến trường. Những ngày mưa lớn, xe phải gửi nhờ nhà hàng xóm vì đường trơn trượt. Nguy cơ phải nghỉ học luôn thường trực đối với Yến Nhi khi gánh nặng cơm áo, thuốc thang cho mẹ ngày một chồng chất.

“Con chỉ mong mẹ đỡ đau, còn sống với con lâu thêm chút nữa. Con muốn đi học tiếp, sau này có việc làm, nuôi lại mẹ”, Yến Nhi nói, ánh mắt non nớt nhưng chất chứa nỗi lo.

Cô bé 13 tuổi đứng trước nguy cơ bỏ lỡ cơ hội tiếp tục đến trường

Điều khiến bà Hồng day dứt nhất lúc này không phải là những cơn đau đang giày vò thân xác, mà là nỗi sợ con gái phải sớm dang dở việc học vì nghèo khó và bệnh tật của mình.

Ông Nguyễn Quốc Duy, Trưởng ấp Đông Hiển A cho biết, mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Hồng mới trở về sinh sống vài tháng nay, địa phương đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của hai mẹ con bà.

“Bà Hồng mắc ung thư, con nhỏ còn đi học. Hai mẹ con lo ăn từng bữa, rất mong các mạnh thường quân quan tâm, động viên để mẹ con bà vượt qua khó khăn”, ông Duy chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Hồng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.013 (bà Nguyễn Thị Thanh Hồng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tới bà Nguyễn Thị Thanh Hồng: ấp Đông Hiển A, xã Đông Thuận, TP Cần Thơ. Số điện thoại: 0352066404