Sơn La:

Phủ sóng viễn thông tới các thôn, bản ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo về thông tin và giảm nghèo bền vững, bởi hạ tầng kết nối là một điều kiện nền tảng để người dân được tiếp cận tri thức, dịch vụ và cơ hội phát triển.

Sơn La là tỉnh miền núi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh tại khu vực Tây Bắc. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 75 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số trên 1,4 triệu người, với 12 dân tộc cùng sinh sống.

Đặc thù địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư phân bố không tập trung và sự chênh lệch về hạ tầng giữa các khu vực, đã và đang đặt ra những yêu cầu cao trong công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long chủ trì buổi làm việc ngày 25/8 với đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La.

Theo Trung tâm Truyền thông KH&CN, ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La, tập trung rà soát hạ tầng viễn thông, thống nhất phương án xử lý các điểm trắng sóng, lõm sóng và nâng cao chất lượng kết nối tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại cuộc họp, các bên thống nhất cần tách bạch giữa khu vực hoàn toàn chưa có sóng và khu vực đã có sóng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn giải pháp đầu tư phù hợp, tránh tình trạng một địa bàn đã được phủ sóng nhưng tiếp tục được tính như điểm trắng sóng để đầu tư lại.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh rằng, mục tiêu trước mắt là phải giải quyết dứt điểm các thôn, bản chưa có sóng viễn thông, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng tại các khu vực đã có hạ tầng nhưng còn lõm sóng.

Theo kế hoạch xóa các thôn, bản chưa có sóng viễn thông được thống nhất tại cuộc họp, Viettel sẽ phấn đấu phủ sóng thêm 17 thôn, bản trong tháng 9/2026 và hoàn thành 38 thôn, bản còn lại trong quý IV/2026.

Việc Sơn La từng bước xóa các điểm "trắng sóng, lõm sóng" viễn thông sẽ tạo cơ sở để địa phương từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực đô thị với vùng sâu, vùng xa.

Trung tâm Truyền thông KH&CN cũng cho hay, một phương án đáng chú ý được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Sơn La là sử dụng thiết bị vệ tinh quỹ đạo thấp để phát Wi-Fi tạm thời tại những khu vực chưa thể triển khai ngay trạm BTS.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến trang bị tạm thời từ 1 - 2 bộ thiết bị vệ tinh cho mỗi thôn chưa có sóng, ưu tiên bố trí tại nhà văn hóa hoặc khu vực trung tâm để tạo vùng phủ kết nối bước đầu cho người dân.

Phương án nêu trên nhằm giải quyết nhu cầu kết nối trước mắt trong thời gian chờ doanh nghiệp hoàn thành hạ tầng viễn thông. Khi các trạm BTS được triển khai và phủ sóng ổn định, thiết bị vệ tinh sẽ được thu hồi, điều chuyển tới các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa khác.

Cách làm này không chỉ giúp giải quyết nhanh những khu vực chưa có kết nối, mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả hạ tầng và thiết bị, hạn chế đầu tư dàn trải trong điều kiện địa hình miền núi có nhiều khu vực dân cư thưa và phân tán.

Đối với hạ tầng băng rộng cố định, các đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai cáp quang tới những điểm trung tâm như nhà văn hóa thôn, bản, điểm trường, cơ sở y tế; hộ dân có nhu cầu có thể tiếp tục kéo cáp từ điểm kết nối đến gia đình.

Theo ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, việc từng bước xóa các điểm “trắng sóng, lõm sóng” viễn thông có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Sơn La đang đẩy mạnh chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Khi kết nối được bảo đảm, người dân ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa mới có điều kiện tiếp cận thông tin, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích thiết yếu của xã hội số.