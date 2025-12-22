Nội dung trên là quan điểm được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chỉ đạo rõ trong kết luận hội nghị ngày 18/12 sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06. Kết luận của Thủ tướng tại hội nghị này vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt vào ngày 21/12.

Đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số Chính phủ điện tử

Đánh giá bối cảnh, tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững. Đối với Việt Nam, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là đòn bẩy cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới để hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hạ tầng số cùng với thể chế số và nhân lực số là 3 đột phá chiến lược số mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tập trung.

Về quan điểm, chỉ rõ “Triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả; tập trung 3 đột phá chiến lược số: Thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số”, Thủ tướng cũng yêu cầu việc này phải gắn chặt với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo phương châm “Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị thông minh”.

Các mục tiêu chủ yếu đặt ra trong thời gian tới gồm: Chỉ số Chính phủ điện tử xếp vào nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới, 3 nước dẫn đầu ASEAN; quy mô nền kinh tế số đạt 30% GDP; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp - TFP vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 80%; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP (đến cuối năm 2030); kinh phí cho nghiên cứu phát triển đạt 2% GDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cũng chỉ đạo rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tập trung thời gian tới, gồm nhiệm vụ giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; các nhiệm vụ chung; cùng các nhiệm vụ về: Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số và triển khai Đề án 06; dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao trực tiếp chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản theo thẩm quyền yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực hiện đánh giá nghiêm theo Quy định số 366-QĐ/TW, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, nếu không hoàn thành thì không được xếp loại hoàn thành tốt hoặc xuất sắc. Thủ tướng yêu cầu việc đánh giá phải thực chất, gắn với kết quả và trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phải đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, các bộ, ngành được yêu cầu phải khẩn trương xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Quốc hội khóa XV, hoàn thành trong quý I/2026.

Bộ KH&CN tập trung xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi) theo tiến độ được quy định tại Quyết định 2352 ngày 24/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Bên cạnh việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quý I/2026, Bộ Công an cũng được giao nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thành trong Quý I/2026.

Cùng với đó, Bộ Công an được yêu cầu khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu ban hành Nghị quyết quy phạm của Chính phủ về phát triển công dân số, hoàn thành trong Quý I/2026; phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1/2026.

Tháng 1/2026 cũng là thời hạn Bộ Nội vụ cần trình Thủ tướng Chính phủ bản kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, về phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ thường xuyên là đào tạo trực tuyến trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.