Xôi là món ăn buổi sáng nhiều tiện lợi, no lâu nhưng tôi nghe những người xung quanh than phiền việc ăn xôi buổi sáng có thể tăng tình trạng đau dạ dày, nóng ruột, tăng đường huyết, thừa cân. Tôi đang muốn giảm cân có nên ăn không và bác sĩ tư vấn những ai cần hạn chế ăn món này? (Lê Thị Liên - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam tư vấn:

Xôi là một loại thực phẩm giàu năng lượng và dinh dưỡng, tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm cân thì nên hạn chế ăn xôi.

Amylopectin là carbohydrate không hòa tan và có rất nhiều trong xôi. Chất này khiến lượng đường trong máu tăng lên. Ăn nhiều sẽ không tốt và có thể dẫn đến tăng lượng đường trong máu. Hiện tượng dễ thấy nhất khi ăn nhiều xôi là táo bón, chướng bụng, khó tiêu, ợ chua...

Trung bình một gói xôi có thể cung cấp khoảng 600 calo, trong khi 1 chén cơm chỉ có 130 calo, một bát phở chứa khoảng 400 calo. Vì vậy, bạn cần hạn chế số lần ăn xôi trong tuần. Chỉ nên ăn xôi không quá 2 lần/tuần và mỗi lần chỉ ăn với lượng vừa đủ.

Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, mọi người nên kết hợp xôi với các loại thực phẩm khác như thịt, đậu, trứng, rau cải để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể. Nên ăn chậm và nhai kỹ trước khi nuốt để giúp thực phẩm được tiêu hóa dễ dàng hơn. Điều này cũng giúp tránh được tình trạng nghẹn và giảm nguy cơ táo bón.

Không ăn xôi khi được bọc trực tiếp vào giấy báo có nhiều tạp chất, hóa chất tổng hợp, nhất là mực in có thành phần chì rất nặng và nguy hiểm cho người ăn phải.

Những người nên hạn chế ăn xôi:

- Người muốn giảm cân: Hàm lượng calo của xôi rất lớn, nhiều tinh bột nên việc dung nạp nhiều chất này vào cơ thể, nhất là trong những món ăn làm từ gạo, nếp như xôi hay cơm khó giảm cân hơn. Người cần giảm cân được khuyến cáo ăn những bữa sáng nhẹ nhàng và thêm một cốc nước ấm để giúp no bụng và đủ năng lượng cho cả một ngày.

- Người đang có vấn đề dạ dày vì ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Gạo nếp dù là thành phần lành tính nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng acid dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu.

- Người có cơ địa nóng trong nếu ăn xôi thường xuyên có thể gây tình trạng mọc mụn và mẩn đỏ. Để giảm tình trạng này, khi ăn xôi nên ăn kèm thực phẩm mát như rau má, chanh hay trà.