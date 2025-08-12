Bạn có thể kết hợp đậu đen với cỏ tranh, cỏ mực (cây nhọ nồi)... giúp tăng hiệu quả hơn.

Theo Đông y, đậu đen có vị ngọt tính mát, bổ thận ích tinh. Vì vậy, bổ sung thực phẩm này hằng ngày giúp thận khỏe hơn.

Hạt đậu đen rất giống với hình quả thận trong cơ thể, đây là điều ngẫu nhiên mà thực phẩm này trở thành thức ăn cho riêng thận.

Kỷ tử có thể dùng hãm trà, nấu cháo, hầm với thịt. Dùng đều đặn mỗi ngày 10-15g sẽ giúp cải thiện chức năng thận một cách từ từ nhưng bền vững.

Theo Đông y, kỷ tử có vị ngọt, tính bình, quy kinh Can - Thận được coi là “kim cương đỏ” cho sức khỏe, dưỡng nhan, chống già. Kỷ tử trong nhóm thuốc bổ thận, ích tinh minh mục, giúp thận sinh tinh, mạnh gân cốt, cải thiện thị lực và chức năng sinh lý. Thích hợp cho người hay tiểu đêm, lưng mỏi gối yếu, hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi kéo dài.

Thứ hai, kỷ tử hay còn gọi là câu kỷ tử

Thứ ba, táo đỏ (đại táo)

Táo đỏ vị ngọt, tính ôn, đi vào Tỳ - Vị - Tâm. Dù không tác động trực tiếp vào thận như kỷ tử, nhưng táo đỏ bổ khí dưỡng huyết, khí huyết vượng thì tạng phủ tự khỏe, trong đó có thận.

Khi thận được cung cấp đủ khí huyết sẽ mạnh mẽ hơn, bài tiết tốt hơn, ngừa sỏi thận, tiểu đục. Ngoài ra, táo đỏ còn giúp an thần, dưỡng tâm rất tốt cho những người bị mất ngủ do thận hư.

Để thận khỏe, mỗi người nên đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng giữa carbohydrate và chất béo để đáp ứng nhu cầu năng lượng mà không gây thêm gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, hằng ngày bạn nên duy trì uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm, chia thành từng ngụm nhỏ.

- Tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, vặn mình, thở sâu giúp khí huyết lưu thông, thận được nuôi dưỡng.

- Giữ ấm bàn chân vì thận chủ ở chân, những người lạnh chân là lạnh thận.

- Ngủ sớm, tránh lao lực thận tàng tinh, tinh khí hao thì dễ sinh bệnh.

- Khám định kỳ để sớm phát hiện các bất ổn, chủ động điều chỉnh lối sống tốt nhất.

Những người bị suy thận, chức năng thận kém cần hạn chế thức ăn có hàm lượng muối cao như thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, thức ăn nhanh, nước tương tránh tích tụ natri trong cơ thể; các thực phẩm chức nhiều kali như chuối, bơ; các thực phẩm từ sữa, khoai tây, hoa quả sấy khô (chứa phốt pho).

Lương y Tuấn lưu ý, những người thận yếu có chỉ định dùng thuốc của bác sĩ, không sử dụng các bài thuốc trên thay thế.