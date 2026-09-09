"Xôi nổi" hay "sôi nổi" khiến nhiều người lúng túng khi viết. Dù phát âm tương tự nhau, chỉ có một từ đúng chính tả và mang ý nghĩa diễn tả sự hào hứng, nhiệt huyết.

Xôi nổi hay sôi nổi mới là cách viết đúng chính tả? Ảnh minh họa: AI

Trong từ điển tiếng Việt, sôi nổi là một tính từ đúng chính tả, thường dùng để miêu tả một trạng thái, một hoạt động, một không khí hoặc một tính cách có sự chuyển động, hoạt động mạnh mẽ, hăng hái, đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Sôi nổi có thể được hiểu theo nhiều sắc thái khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ:

- Chỉ trạng thái hoạt động mạnh mẽ của cuộc thảo luận: - Cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp giá trị.

- Chỉ tính cách hoạt bát, năng động của một người: - Anh ấy là một người rất sôi nổi, luôn tiên phong trong các hoạt động tình nguyện của trường.

- Chỉ không khí hào hứng, vui vẻ của buổi tiệc: - Không khí buổi tiệc sinh nhật trở nên sôi nổi hơn hẳn khi có màn biểu diễn văn nghệ bất ngờ.

- Chỉ sự phát triển mạnh mẽ, hăng hái của một phong trào: - Phong trào khởi nghiệp của giới trẻ đang diễn ra vô cùng sôi nổi, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

- Chỉ sự nhiệt tình, năng động của học sinh: - Các em học sinh hăng hái tham gia vào trò chơi vận động, tạo nên một buổi học ngoại khóa sôi nổi.

Từ sôi nổi mang sắc thái tích cực, thể hiện sự sống động, nhiệt huyết và thường được dùng để khen ngợi hoặc miêu tả một cách khách quan về một điều gì đó đang diễn ra mạnh mẽ.

Trái ngược với sôi nổi, cụm từ xôi nổi không tồn tại trong tiếng Việt. Nếu bạn muốn diễn tả sự hăng hái, nhiệt tình, hoạt động mạnh mẽ, thì "xôi nổi" là cách viết sai chính tả.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự nhầm lẫn giữa "xôi nổi" và "sôi nổi" là do sự tương đồng về mặt ngữ âm giữa "x" và "s". Trong tiếng Việt, âm "x" và "s" thường được phát âm giống nhau, dẫn đến việc người nói không phân biệt được khi viết.

Tuy nhiên, theo quy tắc chính tả, "x" và "s" là hai phụ âm đầu khác nhau và mang ý nghĩa khác nhau khi kết hợp với các vần.

Do đó, có thể khẳng định rằng, khi muốn diễn tả sự hoạt động mạnh mẽ, hăng hái, nhiệt tình, thì "xôi nổi" là cách viết sai chính tả và không có nghĩa trong tiếng Việt chuẩn.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã phân biệt rõ ràng "xôi nổi" hay "sôi nổi" để không còn mắc phải các lỗi chính tả đáng tiếc. Đừng quên chia sẻ mẹo hay này đến bạn bè và theo dõi website để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích về tiếng Việt.