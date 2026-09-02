"Dành" và "giành" đều là hai từ đúng chính tả trong tiếng Việt, nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Việc sử dụng từ "dành" hay "giành" sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ngữ cảnh và mục đích hành động của bạn.

Cả hai từ đều thể hiện sự chủ động nhưng "dành" là sự cho đi, cống hiến hoặc sự bảo toàn, ưu tiên. Ngược lại, "giành" là sự tranh đoạt, đoạt lấy, không phải sự cho đi hay để dành.

Dành và giành đều là hai từ đúng chính tả trong tiếng Việt, nhưng có ý nghĩa khác nhau. Ảnh minh họa. AI

Không khó để bắt gặp những câu văn, đoạn hội thoại mà người dùng vô tình "đánh tráo" vị trí của dành và giành.

Chẳng hạn, thay vì nói "dành thời gian cho gia đình", nhiều người lại viết "giành thời gian cho gia đình". Hoặc ngược lại, thay vì "giành chiến thắng", lại dùng "dành chiến thắng".

Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này thường xuất phát từ việc phát âm gần giống nhau (đều có âm d hoặc gi và vần anh) cùng với việc chưa nắm rõ ngữ nghĩa gốc và các trường hợp sử dụng cụ thể của từng từ.

Xem nhanh: Dành nghĩa là gì?

Giành nghĩa là gì?

Phân biệt dành và giành qua ngữ cảnh cụ thể Dành nghĩa là gì? Từ dành thường mang ý nghĩa của sự giữ lại, để lại, cất giữ, hoặc dành riêng cho một mục đích, đối tượng cụ thể nào đó. Nó thể hiện hành động chủ động, có ý thức của chủ thể nhằm mục đích bảo toàn, phân bổ hoặc ưu tiên. Các trường hợp sử dụng của "dành": - Để lại, giữ lại, cất giữ cho một mục đích hoặc đối tượng cụ thể: Cô ấy dành dụm tiền để mua nhà. - Dành thời gian, công sức, tâm huyết cho việc gì đó: Cô giáo luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh yếu. - Dành cho (chỉ đối tượng được hưởng, được nhận): Phần thưởng này dành cho đội xuất sắc nhất. - Dành chỗ, dành ghế: Họ đã dành một bàn lớn cho bữa tiệc. Giành nghĩa là gì? Ngược lại với "dành", từ "giành" thường mang ý nghĩa của sự tranh đoạt, cố gắng để đạt được, chiếm lấy một thứ gì đó từ người khác, hoặc vượt qua đối thủ để đạt được mục tiêu. Nó thể hiện một cuộc đấu tranh, một sự cạnh tranh để giành quyền sở hữu hoặc vị trí. Các trường hợp sử dụng của giành: - Tranh đoạt, cố gắng để đạt được, chiếm lấy: Hai đội đang giành giật từng điểm số trên sân. - Giành chiến thắng, giành giải thưởng, giành ngôi vị: Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục. - Giành quyền, giành quyền lợi: Người dân đã xuống đường để giành lại quyền lợi chính đáng. Phân biệt "dành" và "giành" qua ngữ cảnh cụ thể Để hiểu rõ sự khác nhau giữa "dành" và "giành", hãy cùng xem xét một số cặp ví dụ đối lập: "Dành" hay "giành" đều đúng chính tả nhưng được sử dụng ở những ngữ cảnh khác nhau.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có cái nhìn rõ ràng hơn về cách phân biệt và sử dụng "dành" và "giành" một cách chuẩn xác. Bạn có thể luyện tập thường xuyên để biến những kiến thức này thành phản xạ tự nhiên trong giao tiếp và viết lách hàng ngày.