Sự nhầm lẫn giữa "bứt tốc" hay "bức tốc" không chỉ ảnh hưởng đến tính chính xác của ngôn ngữ mà còn có thể gây ra những hiểu lầm nhỏ trong giao tiếp. Nhiều người dùng vẫn còn băn khoăn không biết từ nào mới là cách viết đúng và từ nào mang ý nghĩa chính xác trong ngữ cảnh muốn diễn đạt sự tăng tốc mạnh mẽ, vượt trội. Để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, việc phân biệt rõ ràng hai cụm từ này là điều cần thiết.

Việc sử dụng bứt tốc hay bức tốc có thể là thắc mắc của nhiều người. Ảnh minh họa: AI

Theo từ điển tiếng Việt thì bứt tốc là cụm từ đúng chính tả và được sử dụng rộng rãi với ý nghĩa rõ ràng. Đây là một từ mang tính hình tượng cao, được kết hợp bởi 2 từ bứt và tốc:

- Bứt mang nhiều nghĩa, nhưng trong ngữ cảnh này, nó thường chỉ hành động dùng sức mạnh để tách ra, thoát ra, vượt lên một cách dứt khoát, đột ngột.

- Tốc có yếu tố Hán Việt, nghĩa là nhanh, tốc độ.

Khi kết hợp "bứt" với "tốc" sẽ thể hiện một hành động tăng tốc một cách đột ngột, mạnh mẽ, nhanh chóng để vượt qua đối thủ, vượt qua giới hạn hoặc đạt được mục tiêu. Nó thường mang sắc thái tích cực, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và hiệu quả.

Bứt tốc được sử dụng ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, ví dụ:

- Trong thể thao: Vận động viên đã bứt tốc ở những mét cuối cùng để giành chiến thắng. - Diễn tả việc tăng tốc độ chạy một cách đột ngột để vượt lên.

- Trong kinh doanh, kinh tế: Doanh nghiệp cần có chiến lược bứt tốc để vượt qua giai đoạn khó khăn này. - Diễn tả việc tăng cường nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động để đạt được tăng trưởng nhanh chóng.

- Trong học tập, công việc: Anh ấy đã bứt tốc hoàn thành dự án trước thời hạn. - Diễn tả việc tập trung cao độ, làm việc nhanh hơn để đạt mục tiêu.

- Trong cuộc sống: Để đạt được ước mơ, bạn phải biết cách bứt tốc khi cần thiết. - Diễn tả sự nỗ lực vượt bậc, tăng tốc hành động để đạt được thành công.

Ngược lại với bứt tốc, cụm từ bức tốc là một cách dùng sai chính tả và ngữ nghĩa, không được công nhận trong hệ thống từ vựng tiếng Việt chuẩn.

"Bức" trong tiếng Việt thường mang nghĩa hạn chế, ép buộc hoặc chỉ vật thể. Khi kết hợp với "tốc" (tốc độ), từ "bức" không tạo ra một ý nghĩa hợp lý hay có thể hiểu được trong tiếng Việt.

Sự nhầm lẫn giữa bứt tốc và bức tốc xuất phát từ cách phát âm tương đồng giữa vần "ưt" và "ưc". Việc không nắm rõ ngữ nghĩa của từ "bứt", kết hợp với sự lan truyền lỗi chính tả trên mạng xã hội dần tạo thành thói quen dùng từ sai. Ngoài ra, việc ít đọc tài liệu chuẩn và thiếu chủ động tra cứu từ điển cũng khiến nhiều người vô tình duy trì lỗi sai này.

Việc nắm vững và sử dụng đúng bứt tốc hay bức tốc là một ví dụ điển hình cho thấy sự cần thiết của việc trau dồi ngôn ngữ. Hãy luôn ý thức về từng từ ngữ mình sử dụng để góp phần xây dựng một cộng đồng nói và viết tiếng Việt chuẩn mực.