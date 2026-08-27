Trong quá trình sử dụng tiếng Việt, không ít người gặp phải tình huống băn khoăn khi lựa chọn giữa "quở trách" và "của trách". Sự tương đồng về mặt ngữ âm, đã khiến hai cụm từ này dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, chỉ có một trong hai là đúng chính tả và mang ý nghĩa chuẩn xác trong từ điển tiếng Việt. Việc phân biệt rõ ràng không chỉ giúp chúng ta sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ.

Quở trách hay của trách viết đúng chính tả tiếng Việt. Ảnh minh họa: AI

Quở trách mới là cụm từ đúng chính tả và được ghi nhận theo từ điển tiếng Việt uy tín. Đây là một động từ, dùng để chỉ hành động khiển trách, phê bình, hoặc nhắc nhở ai đó về một lỗi lầm, một hành vi sai trái, thường là với thái độ không hài lòng, có phần nghiêm khắc nhưng không quá gay gắt.

Quở trách thường được dùng trong các mối quan hệ có sự trên dưới, hoặc giữa những người có quyền hạn nhất định đối với người bị quở trách. Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ đời sống hàng ngày đến môi trường công sở, giáo dục. Điều quan trọng là phải hiểu đúng sắc thái của từ để áp dụng cho phù hợp.

Một vài ví dụ minh họa khi sử dụng từ quở trách như sau:

- Trong gia đình: Người mẹ quở trách con vì tội ham chơi, bỏ bê học hành. - Ở đây, hành động quở trách thể hiện sự lo lắng và mong muốn con cái tiến bộ.

- Trong giáo dục: Thầy giáo quở trách học sinh vì không làm bài tập về nhà. - Sự quở trách nhằm nhắc nhở học sinh về trách nhiệm học tập.

- Trong công việc: Giám đốc quở trách nhân viên vì chậm trễ trong việc hoàn thành dự án. - Hành động này nhằm chấn chỉnh thái độ làm việc và đảm bảo hiệu suất.

- Trong văn học: Ông lão thường quở trách lũ trẻ vì tội nghịch ngợm, phá phách cây cối trong vườn. - Thể hiện sự khó tính nhưng cũng có phần quan tâm của ông lão.

Của trách là từ sai chính tả và hoàn toàn không xuất hiện trong từ điển tiếng Việt. Sự nhầm lẫn này chủ yếu do ảnh hưởng phát âm, khi âm đôi "qu" bị đọc lệch thành âm đơn "c".

Xét về ngữ nghĩa, từ "của" mang nghĩa sở hữu (như của tôi) hoặc chỉ tài sản (của cải). Khi ghép với "trách", của trách trở nên vô nghĩa, không thể hiện hành động phê bình. Ngược lại, "quở" nghĩa là mắng mỏ, ghép thành "quở trách" mới là từ đúng để diễn tả sự khiển trách.

Do đó, việc sử dụng "của trách" không chỉ là sai về mặt chính tả mà còn khiến câu văn trở nên tối nghĩa, khó hiểu, làm giảm đi tính chuyên nghiệp và sự mạch lạc trong giao tiếp.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đọc đã biết quở trách hay của trách mới đúng chính tả, đồng thời trang bị thêm những kiến thức hữu ích để tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Việt chuẩn xác. Hãy cùng nhau góp phần xây dựng một cộng đồng nói và viết tiếng Việt ngày càng chuẩn mực và giàu đẹp.