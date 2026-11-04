Trong "Xóm nhỏ" tập 10, anh hàng xóm sát vách thấy cô con gái 6 tuổi nhảy sexy liền cho rằng Trâm đã dạy con mình điệu không phù hợp. Bị đổ oan, Trâm rất bức xúc.

Trong tập 10 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 4/11, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và Long (Long Hoàng) thuê nhà và mở tiệm bánh mì pate Hải Phòng ngay gần xóm trọ của Trâm (Lê Lưu Ly). Ông quyết định nghĩ ra chiêu tiếp cận bà Phẩm (Thanh Tú) bằng cách tặng một phần thưởng đặc biệt mừng khai trương cửa hàng là một set bánh mì pate đủ để cả xóm ăn khiến vị khách vô cùng khó hiểu. Dù bà Phẩm ngờ ngợ vì nghe giọng ông Đô rất quen nhưng vẫn không biết đó chính là bố của Trâm.

Ở diễn biến khác, anh hàng xóm khuyên nhủ Trâm phải mở lòng với cha mẹ, đừng giận hờn vô cớ và quan tâm được lúc nào thì làm bởi không biết lúc nào là lần cuối được ôm bố. Trong khi đó, Nam (Tiến Huy) thấy con gái nhảy điệu không phù hợp nên gọi ngay Trâm ra để dằn mặt. Tuy vậy, Trâm phủ nhận, cho rằng mình thậm chí còn phải học cô bé nhảy.

Trâm bị oan? Bà Phẩm liệu có phát hiện ra ông chủ quán bánh mì là bố Trâm? Diễn biến chi tiết tập 10 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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