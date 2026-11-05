Trong "Xóm nhỏ" tập 11, Trâm đang làm mẫu bikini thì bị ông Đô đến bắt về bất chấp lời giải thích của mọi người rằng đây là chụp hình lành mạnh.

Trong tập 11 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 5/11, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) vẫn âm thầm đi theo con gái và nhờ người đưa đồ ăn cho Trâm (Lê Lưu Ly). Nghe chị bán hàng nói đang có chương trình tặng suất ăn miễn phí từ thiện, Trâm vui vẻ nhận mà không chút nghi ngờ, kể cả khi suất miến trộn hoàn toàn không có hành - đúng chính xác sở thích của cô. Thấy con gái ăn ngon miệng, ông Đô mỉm cười lặng lẽ rời đi.

Ở diễn biến khác, Trâm nhận lời làm mẫu ảnh bikini. Tuy nhiên, khi cô đang chụp hình tại studio, ông Đô bất ngờ tìm đến. Ông quát con gái tại sao lại ăn mặc thiếu vải như vậy rồi vội lấy áo khoác che cho Trâm trong sự ngỡ ngàng của Phong (Hà Thành) và ê-kíp. "Bố dặn con bao nhiêu lần rồi, không được kiếm tiền bằng cách này", ông nghiêm giọng. Bất chấp lời giải thích từ Phong và chủ nhãn hàng, ông Đô vẫn nổi giận và kiên quyết kéo Trâm về.

Trong khi đó, xóm trọ bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của ông chủ quán bánh mì. Song Lan (Khánh Linh) đoán rằng ông Đô nhiệt tình lấy lòng cả xóm trọ là vì muốn tán tỉnh bà Phẩm (Thanh Tú). Trâm sẽ phản ứng ra sao, ở lại chụp hình tiếp hay nghe lời bố đi về? Xóm trọ liệu có phát hiện ra ông Đô chính là bố của Trâm? Diễn biến chi tiết tập 11 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h00 tối nay trên kênh VTV1.

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