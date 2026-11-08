Trong "Xóm nhỏ" tập 13, hai bố con ông Đô cuối cùng cũng làm lành với nhau. Tuy nhiên, Trâm từ chối lời đề nghị quay về nhà của bố khiến ông Đô ngỡ ngàng.

Trong tập 13 Xóm nhỏ lên sóng tối 9/11, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) quyết định tìm đến tận phòng trọ của Trâm (Lê Lưu Ly) để làm lành với con gái và hứa sẽ không đánh nhau nữa. Bất chấp những lời gọi tha thiết của bố, Trâm chỉ ngồi khóc lặng lẽ bên trong mà dứt khoát không chịu mở cửa.

Trước khi ra về, ông Đô gửi lời xin lỗi Phong (Hà Thành) và trả lại tiền bánh mì hôm trước. Nhìn thấy bàn tay ông Đô bị trầy xước, bà Phẩm (Thanh Tú) không khỏi xót xa và lên tiếng trách Trâm vì đã vô tâm để bố mình rơi vào tình cảnh như vậy.

Trong cuộc gặp riêng với ông Đô tại quán cà phê, bà Phẩm trải lòng rằng ban đầu rất giận ông nhưng khi nghĩ kỹ lại thông cảm sâu sắc vì hiểu rằng việc một mình nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nghe được những lời này, ông Đô vô cùng xúc động.

Ông Đô bộc bạch mong muốn tìm ra cách trò chuyện với Trâm vì hai bố con vốn rất khắc khẩu. Bà Phẩm liền đưa ra lời khuyên chân thành: "Muốn hiểu được nhau, phải ngồi xuống mà nói chuyện chứ như ông tôi thấy được câu trước lại hỏng câu sau". Ông Đô khẳng định bản thân đã cố gắng kiềm chế rất nhiều khi đối thoại với con và hứa sẽ tìm cách thay đổi. Thấy vậy, bà Phẩm khuyên ông nên sớm đón Trâm về nhà vì cô con gái còn quá ngây thơ, chưa đủ trải nghiệm với đời.

Ở diễn biến khác, hai bố con ông Đô cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại và giải tỏa những khúc mắc. Lần đầu tiên, Trâm trải lòng về cuộc sống xa nhà thiếu thốn và thừa nhận sự vất vả của người cha. Cô nói đi làm một ngày được vài trăm nghìn mới hiểu bố vất vả vì mình thế nào. "Cũng có lúc con muốn về với bố nhưng con nghĩ quyết tâm đi rồi mình chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi", Trâm nói.

Khi ông Đô hỏi: "Giờ con có muốn theo bố về nhà không?", Trâm khẽ lắc đầu và khẳng định muốn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nghe những lời bộc bạch của con gái, ông Đô không kìm được nước mắt vì thương con.

Ông Đô có đồng ý với quyết định của Trâm? Diễn biến chi tiết tập 13 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối 9/11 trên kênh VTV1.