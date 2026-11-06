Trong "Xóm nhỏ" tập 12, không muốn gặp rắc rối với bố, Trâm nhờ xóm trọ giữ kín bí mật cô đang ở chung phòng với Phong.

Trong tập 12 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 6/11, Phong (Hà Thành) dò hỏi ý của Trâm (Lê Lưu Ly) xem cô định thế nào nếu ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) biết con gái ở chung với đàn ông lạ. Trâm buồn bã nói có lẽ phải tìm chỗ ở khác rồi dọn đi. "Có nhất định phải thế không?", Phong hỏi. "Nếu thế thật anh chẳng sướng quá, một mình độc chiếm căn phòng này", Trâm đáp.

Sau đó, Trâm mở lời nhờ mọi người trong xóm trọ giúp đỡ. Trâm cho biết ông Đô vẫn chưa biết cô và Phong ở chung một phòng nên mong mọi người giữ kín bí mật này giúp mình.

Ở diễn biến khác, bà Phẩm (Thanh Tú) vẫn có ấn tượng xấu về bố của Trâm. Bà thậm chí không muốn ai nhắc tới tên ông Đô và cho rằng ông là người sống thủ đoạn. Trong lúc bà Phẩm đang trò chuyện ở sân, Phong chào mọi người để đi làm. Ngoài công việc chụp ảnh, cậu còn chạy xe máy giao hàng để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, Phong đi ship hàng và nhận đúng đơn từ tiệm bánh của ông Đô. Vừa thấy Phong, ông Đô và Long (Long Hoàng) đã định xông ra đánh anh với lý do lừa con gái ông đi chụp ảnh bikini. Phong cố gắng giải thích và giục ông Đô sớm đưa bánh để kịp đi giao, nếu không anh sẽ bị hệ thống phạt.

Ông Đô liệu có lắng nghe và hợp tác với Phong? Bí mật ở chung phòng của Trâm có bị bại lộ? Diễn biến chi tiết tập 12 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.