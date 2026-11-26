Trong tập 24 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 26/11, Duyên (Thùy Dương) tiếp tục lộ rõ bản tính mưu mô khi gợi ý chủ studio vẫn giữ Trâm (Lê Lưu Ly) ở lại nhưng cố tình không giao việc để cô nản chí mà tự xin nghỉ. Duyên lấy lý do lo ngại nếu khách hàng phát hiện Trâm từng vướng lùm xùm thương hiệu sẽ phải gánh rủi ro đền hợp đồng.

Nghe lời phân tích của Duyên, chị Hoà (Trang Emma) cũng bày tỏ sự lo lắng sau vụ một nhiếp ảnh gia bị sa thải, nay lại thêm rắc rối của Trâm, nếu Phong (Hà Thành) tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa chắc chắn công ty phải xem xét lại toàn bộ khâu tuyển dụng. Trái ngược với thái độ 'dìm hàng' em họ, Duyên lập tức lên tiếng trấn an và hết lời khen ngợi Phong là người giỏi chuyên môn, tốt tính nên luôn được mọi người quý mến.

Duyên tìm cách hất cẳng Trâm.

Ở diễn biến khác, sau khi bình tâm suy nghĩ, Trâm cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện và tự trách bản thân quá ích kỷ khi cố tình ngăn cản ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) tìm kiếm hạnh phúc mới. Càng nghe những lời phân tích mộc mạc nhưng thấu tình đạt lý từ cậu bé lang thang, Trâm càng thấm thía cái sai của mình và hạ quyết tâm sẽ tự tay vun vén cho bố.

Nói là làm, Trâm chủ động hẹn cả ông Đô và bà Phẩm (Thanh Tú) ra quán cà phê để trò chuyện với thái độ vô cùng nhã nhặn, lễ phép. Tại buổi gặp gỡ, Trâm không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến bố mình biết rõ sở thích nhỏ nhất của bà chủ trọ. Mở đầu cuộc trò chuyện bằng sự chân thành, Trâm điềm tĩnh nói: "Con hẹn bố và cô ra đây là vì đã biết rõ chuyện của hai người".

Liệu lời tác thành của Trâm có giúp ông Đô và bà Phẩm trút bỏ được mọi gánh nặng tâm lý để chính thức đến với nhau? Trâm sẽ đối phó ra sao trước chiếc bẫy mà Duyên giăng sẵn? Diễn biến chi tiết tập 24 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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