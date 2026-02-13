Nhiều người có kinh nghiệm du lịch chia sẻ một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp giảm nguy cơ bỏ quên đồ khi rời khách sạn. Cách này có thể áp dụng cho nhiều vật dụng, từ trang sức giá trị đến đồ cá nhân, mỹ phẩm hay quần áo.

Ông Jamie - chủ sở hữu Wedderlie House (Vương quốc Anh) - khuyên du khách nên mang theo dải ruy băng đỏ để buộc vào những món đồ quan trọng, tránh bị quên, thông tin từ Daily Mail.

Ông lý giải rằng khi chuẩn bị trả phòng, mọi người thường chỉ tập trung vào vali và tủ quần áo, trong khi những vật dụng đặt rải rác trong phòng lại là thứ dễ bị bỏ sót nhất.

"Sạc điện thoại để cạnh giường, trang sức trên bàn đầu giường và đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm là những thứ hay bị quên nhất", ông nói.

Chuyên gia du lịch này khuyên du khách nên gắn ruy băng vào đồ vật ngay khi nhận phòng và mang ra sử dụng.

Dải ruy băng đỏ được gợi ý là vật hữu ích giúp du khách tránh quên đồ. Ảnh minh họa: Freepik

Ông cho biết mẹo dùng ruy băng rất đơn giản: "Hãy buộc một dải ruy băng sáng màu vào các vật dụng cá nhân nhỏ ngay khi nhận phòng, hoặc vào những món đồ đặt rải rác trong phòng".

Cách làm này vừa như lời nhắc khi thu dọn hành lý, vừa giúp đồ đạc dễ nhận thấy hơn. Theo ông Jamie, đến lúc rời đi, những dải ruy băng sẽ trở thành “tín hiệu thị giác”, nhắc du khách kiểm tra và gom đủ đồ trước khi trả phòng.

Theo ông, mẹo đơn giản này đặc biệt hữu ích trong những phòng lớn. Với các gia đình hoặc nhóm bạn, việc dùng ruy băng khác màu cho từng người sẽ giúp việc thu dọn nhanh hơn và hạn chế tối đa việc bỏ sót đồ.

Ông chia sẻ, cơ sở của mình thường xuyên nhận được cuộc gọi của khách vài ngày sau khi rời đi để hỏi về đồ thất lạc. Dù nhân viên luôn cố gắng hỗ trợ nhưng không phải món đồ nào cũng có thể tìm lại.

Một chuyên gia du lịch khác, Stacey Hamilton, đến từ công ty du lịch Private Tours England (Anh) cũng gợi ý mẹo giúp tránh quên đồ quan trọng.

Theo bà, nếu cất tài sản giá trị trong két sắt khách sạn, du khách có thể để kèm một chiếc giày hoặc vật dụng dễ nhận biết như áo khoác mùa đông (nếu bạn đi du lịch vào thời điểm lạnh giá) hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng làm vật nhắc nhở trực quan.