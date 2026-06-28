Đám cưới của Kaitlyn Rose diễn ra vào tháng 9/2025. Ảnh: Instagram

Khách sạn St. Regis ở New York (Mỹ) đã nộp đơn kiện, cáo buộc Kaitlyn Rose Kennedy - Melanson, người đẹp đoạt danh hiệu Miss New York Elite, vì không thanh toán đầy đủ chi phí cho đám cưới diễn ra vào tháng 9/2025.

Tổng chi phí tổ chức sự kiện tại khách sạn hạng sang này lên tới hàng trăm nghìn USD, trong đó, riêng phần ẩm thực đã chiếm khoảng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Sau khi đã thanh toán một phần, Kennedy - Melanson bị cho là vẫn còn nợ khoảng 37.000 USD (hơn 970 triệu đồng) tiền gốc, và con số này sau đó tăng lên hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) gồm cả tiền lãi và phí phát sinh, theo AOL.

Lễ cưới của cô được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Patrick, trong khi tiệc chiêu đãi và các hoạt động chính diễn ra tại khách sạn St. Regis - nơi nổi tiếng với dịch vụ xa hoa và tiêu chuẩn 5 sao.

Buổi tiệc có sự xuất hiện của nhiều chi tiết đắt đỏ, bao gồm tiệc tối trên sân thượng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố New York.

Kennedy Melanson đoạt danh hiệu Miss New York Elite. Ảnh: Instagram

Trong một bài đăng trên trang Instagram cá nhân, cô mô tả sự kiện là “phiên bản đám cưới hoàng gia”. Trong đám cưới, cô sử dụng nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền như giày Jimmy Choo trị giá khoảng 950 USD (25 triệu đồng), chai nước hoa Prada gần 200 USD (hơn 5 triệu đồng) và chụp ảnh với nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Sau khi vụ kiện được công bố, phía khách sạn cho biết đã nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng không nhận được phản hồi đầy đủ.

Tuy nhiên, khi được báo chí liên hệ, Kennedy - Melanson phủ nhận cáo buộc, đồng thời cho biết cô chưa thể bình luận chi tiết khi chưa trao đổi với luật sư. Cô cũng nói rằng mình chưa nhận được đơn kiện do đã không còn sinh sống tại địa chỉ được nêu trong hồ sơ tòa án.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và mạng xã hội, Kennedy Melanson còn giới thiệu mình là nhà phân tích dữ liệu và chuyên viên trị liệu hành vi ứng dụng.

Trên LinkedIn, cô cho biết đã xây dựng hình ảnh cá nhân từ lần đăng quang trước đó, với cương vị Miss Massachusetts Teen 2015, từng tham gia các chiến dịch người mẫu, xuất hiện trên truyền hình và hoạt động trong lĩnh vực chống bắt nạt học đường.

Cô cũng từng chia sẻ trong một chương trình trực tuyến, rằng bản thân gặp khó khăn về phát âm khi còn nhỏ, từng bị bắt nạt ở trường. Và chính điều đó đã thúc đẩy cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp cũng như định hướng công việc liên quan đến trẻ em và giáo dục. Vụ việc vẫn đang được tòa án New York xem xét.