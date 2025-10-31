Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Mạnh Quý (SN 2001, ở Ninh Bình) mức án 19 năm tù về tội Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 7/2024, Phan Mạnh Quý tham gia đánh bạc và bị thua. Vì vậy, Quý đã nảy sinh ý định bắt cóc em họ là anh P.T.H (SN 2004, ở Hà Nội) để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng 14h ngày 12/9/2024, Quý gọi điện cho anh H., giả danh nhân viên giao hàng để tiếp cận. Sau đó, Quý phóng xe máy từ nhà trọ đến nhà của anh H.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Khi đi, bị cáo mang theo con dao, giấu vào trong người. Đến khu vực một khu chung cư trên đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) để tránh bị phát hiện, Quý để xe máy ở con ngõ gần đó rồi đi bộ vào tòa nhà chung cư, bấm thang máy lên tầng 11.

Đến nhà anh H., Quý bấm chuông cửa, lấy dao từ trong người và dùng túi hồ sơ để che con dao. Thấy anh H. mở cửa, Quý đẩy anh này vào trong nhà, dùng dao khống chế nạn nhân, rồi đóng cửa lại.

Do bị cáo đeo khẩu trang nên anh H. không nhận ra Quý chính là anh họ của mình và lên tiếng: “Anh là cướp à?”. Quý đáp: “Tao là cướp đây”. Ngay khi đó, Quý nhìn thấy trên kệ tủ tại phòng khách nhà anh H. có cuộn băng dính nên đã dùng để trói chân, tay anh H., với mục đích khiến nạn nhân không thể phản kháng.

Quý hỏi anh H.: “Bây giờ tao muốn lấy 600 triệu đồng, mày gọi cho ai để chuyển được tiền?”. Do sợ bị giết, anh H. đã gọi điện cho anh trai nói: “Em đang bị cướp, họ đang ở nhà mình”. Lúc đó Quý nói: “Tao đang cần 600 triệu đồng, tao cho mày 5 phút để chuyển tiền vào tài khoản của thằng H".

Quý dự định, sau khi nhận được tiền vào tài khoản của H., bị cáo sẽ dùng để nạp vào game đánh bạc tại một trang web nhằm che giấu nguồn tiền.

Khi anh trai của H. nói cần thời gian để xoay tiền thì H. tắt máy. Khoảng 5 phút sau, chưa thấy anh trai của H. chuyển tiền, Quý tiếp tục dùng điện thoại của H. thúc giục chuyển tiền, nhưng anh trai của anh H. nói không có tiền, muốn có tiền ngay thì gọi cho bố nạn nhân.

Lúc đó, bị cáo Quý lấy điện thoại, gọi cho bố của nạn nhân, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng, nếu không sẽ “không để cho H. sống”. Sau lời đe dọa trên, trong vòng 30 phút, người thân của anh H. đã chuyển 230 triệu đồng vào 2 tài khoản của anh H.

Sau đó, bị cáo Quý đã dùng 150 triệu đồng trong tài khoản của anh H. để nạp vào tài khoản game đánh bạc. Bị cáo Quý yêu cầu nạn nhân chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản mà anh ta chỉ định. Tuy nhiên, do tài khoản của anh H. chưa cài đặt sinh trắc học nên không thực hiện được giao dịch trên.

Lo sợ nếu khống chế anh H. lâu sẽ bị nạn nhân nhận ra mình, bị cáo đe dọa bố nạn nhân không được báo công an rồi sau đó cởi trói cho anh H., dùng dao khống chế, đưa nạn nhân ra ngoài khu vực thang máy để bỏ trốn.

Khi vừa đi ra ngoài căn hộ, đến khu vực thang máy, Phan Mạnh Quý bị công an khống chế, thu giữ hung khí và đưa bị cáo về trụ sở làm việc.