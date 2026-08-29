Theo đại diện Công ty TNHH QBENIX - đơn vị tư vấn chuyển đổi số tại TP.HCM - cách người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ đang có nhiều thay đổi. Thay vì gõ từ khóa vào công cụ tìm kiếm rồi lần lượt mở từng website, nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp cho các trợ lý AI và nhận về câu trả lời tổng hợp sẵn, kèm một vài nguồn được trích dẫn. Với doanh nghiệp, việc được xuất hiện trong các câu trả lời này đang trở thành mục tiêu mới của hoạt động truyền thông số.

Giới chuyên môn gọi đây là bước chuyển từ tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO) truyền thống sang tối ưu cho công cụ trả lời (AEO) và công cụ tạo sinh (GEO). Điểm chung của các hướng tiếp cận này là nội dung phải có cấu trúc rõ ràng, nguồn đáng tin cậy và thương hiệu phải hiện diện nhất quán trên nhiều kênh.

Theo đó, đại diện QBENIX chỉ ra “3 lớp” hiện diện số của doanh nghiệp.

Lớp nền tảng vẫn là website. Một website tải nhanh, có dữ liệu cấu trúc chuẩn và nội dung đa ngôn ngữ không chỉ phục vụ khách truy cập mà còn giúp các hệ thống AI đọc hiểu và trích dẫn chính xác thông tin doanh nghiệp. Ngược lại, website chậm, thiếu cấu trúc gần như "vô hình" với các mô hình AI.

Lớp thứ hai là nội dung video. Công nghệ AI tạo sinh giúp chi phí sản xuất video giảm mạnh so với quay dựng truyền thống, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ vốn trước đây khó tiếp cận hình thức nội dung này. Video giới thiệu dịch vụ, video giải thích sản phẩm được sản xuất trong vài ngày thay vì vài tuần.

Lớp thứ ba, mới nhất, là hiện diện trên các nền tảng AI: doanh nghiệp cần biết mình có được ChatGPT, Gemini hay Claude nhắc đến khi khách hàng hỏi về lĩnh vực liên quan hay không, và cần làm gì để cải thiện điều đó.

Ông Ivan Iurevich, Giám đốc Công ty TNHH QBENIX (website qbenix.vn), nhận định: "Nhiều doanh nghiệp Việt đã có website và fanpage, nhưng chưa từng kiểm tra xem các trợ lý AI nói gì về mình. Trong khi đó, một bộ phận khách hàng, đặc biệt là khách quốc tế, đã bắt đầu hành trình mua hàng bằng câu hỏi cho AI thay vì công cụ tìm kiếm."

Theo ông Ivan, việc chuẩn bị không đòi hỏi ngân sách lớn mà đòi hỏi cách làm đúng: rà soát kỹ thuật website, bổ sung dữ liệu cấu trúc, xây dựng nội dung trả lời trực tiếp các câu hỏi phổ biến của khách hàng và duy trì sự hiện diện nhất quán trên các nguồn uy tín.

Để thích ứng, đại diện QBENIX khuyến nghị các doanh nghiệp có thể đi theo lộ trình bốn bước. Một, kiểm tra hiện trạng: tự đặt các câu hỏi khách hàng thường hỏi cho vài trợ lý AI và ghi nhận kết quả. Hai, củng cố nền tảng website về tốc độ và cấu trúc dữ liệu. Ba, đầu tư nội dung có giá trị thông tin thật, ưu tiên định dạng hỏi đáp và video ngắn. Bốn, đo lường lại định kỳ, bởi các mô hình AI cập nhật liên tục.

Xu hướng tìm kiếm bằng AI được dự báo tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Với doanh nghiệp, chuẩn bị sớm đồng nghĩa với lợi thế cạnh tranh, khi phần lớn thị trường còn chưa kịp thích ứng với cách khách hàng tìm kiếm kiểu mới.

(Nguồn: Công ty TNHH QBENIX)