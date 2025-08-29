Video Overviews trên NotebookLM đã hỗ trợ tiếng Việt

Ngày 26/8, Google cho biết tính năng Video Overviews nâng số lượng ngôn ngữ hỗ trợ lên 80, trong đó có tiếng Việt. Video Overviews là tính năng được Google giới thiệu hồi tháng 7, cho phép tạo slide thuyết minh từ tài liệu mà người dùng tải lên.

Với cập nhật mới này, NotebookLM hỗ trợ 4 định dạng đầu ra, bao gồm âm thanh (Audio Overview), video (Video Overview), sơ đồ tư duy (Mind Map) và báo cáo (Report). Bốn định dạng này xuất hiện trong 4 ô riêng biệt trong bảng điều khiển Studio để người dùng dễ lựa chọn.

Theo Google, tính năng giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt khái niệm chính từ tài liệu, giảm thời gian tìm lọc thông tin và dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và sáng tạo.

Ngoài ra, tính năng Audio Overviews cũng được nâng cấp. Khi tạo podcast từ tài liệu, nội dung thảo luận sẽ hoàn chỉnh, mạch lạc, kết nối ý tưởng từ nhiều nguồn, không còn tóm tắt như trước nữa.

Chế độ tìm kiếm mạnh nhất của Google có mặt tại Việt Nam

Một cập nhật khác của Google dành cho người dùng tại Việt Nam là chế độ tìm kiếm bằng AI – AI Mode. Đây là chế độ tìm kiếm mạnh nhất của Google hiện nay. Dù vậy, hiện tại, người dùng cần nhập các truy vấn bằng tiếng Anh khi sử dụng AI Mode.

Giao diện AI Mode trong Google tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình

Điểm khác biệt giữa AI Mode và chế độ tìm kiếm thông thường là bạn có thể đặt câu hỏi phức tạp hơn, chẳng hạn: "Tôi muốn tìm hiểu về các phương pháp pha cà phê khác nhau. Hãy lập một bảng so sánh sự khác biệt về hương vị, mức độ dễ sử dụng và dụng cụ cần thiết” thay vì chỉ hỏi Google một câu ngắn gọn như “Tôi muốn tìm hiểu các phương pháp pha cà phê khác nhau”.

Google cho biết những người thử nghiệm tính năng đầu tiên đặt các truy vấn dài gấp 2-3 lần so với các tìm kiếm truyền thống. Nó đặc biệt hữu ích cho các tác vụ mang tính khám phá như so sánh sản phẩm, lên kế hoạch cho một chuyến đi, hoặc tìm hiểu các hướng dẫn phức tạp.

Sở dĩ AI Mode làm được như vậy là nhờ kỹ thuật phân nhánh truy vấn, chia nhỏ câu hỏi thành chủ đề phụ và thay bạn thực hiện hàng loạt truy vấn.

Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng văn bản, giọng nói, chụp hoặc tải hình ảnh trong chế độ AI Mode.

Video Overviews tiếng Việt trong NotebookLM và AI Mode trong Google tìm kiếm đều có sẵn tại Việt Nam từ hôm nay.