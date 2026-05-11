Sau phản ánh của VietNamNet về cảnh tượng thịt, xương bò bốc dỡ và sơ chế ngay trên vỉa hè phố Nguyễn Thiện Thuật lúc rạng sáng, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã lập tức vào cuộc, kiểm tra và xử lý hàng loạt vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với các trường hợp vi phạm

Theo đó, ngày 11/5, Công an phường Hoàn Kiếm cho biết tại thời điểm kiểm tra, nhiều chủ hàng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, đồng thời vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Tổ công tác lập biên bản xử lý ngay trong đêm.

Tổ công tác đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp, tổng số tiền hơn 28 triệu đồng. Trong đó, 3 trường hợp bị xử phạt liên quan đến an toàn thực phẩm và 2 trường hợp bị xử lý do vi phạm trật tự đô thị.

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép.

“Mục tiêu là từng bước lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện để người dân chuyển đổi sang hình thức kinh doanh phù hợp, ổn định và đúng quy định”, Trung tá Tô nhấn mạnh.