Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Giảm thanh tra trực tiếp với doanh nghiệp tuân thủ tốt

Mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra đến năm 2030 hoàn thiện đồng bộ pháp luật và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ.

Đến năm 2030 cũng phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng kết luận và hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra; giải quyết cơ bản tình trạng tồn đọng, kéo dài trong thực hiện kết luận thanh tra theo quy định; nâng cao kết quả thu hồi tài sản, xử lý trách nhiệm, khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế.

Đội ngũ cán bộ thanh tra được xây dựng liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ; vận hành thực chất, hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình hoạt trong động thanh tra.

Để thực hiện các mục tiêu, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu không được buông lỏng lãnh đạo, không bao biện, làm thay, không can thiệp trái quy định vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hồi tháng 7. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết nêu rõ xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên can thiệp trái pháp luật, cản trở, làm sai lệch kết quả thanh tra, tham nhũng, tiêu cực hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Chính trị định hướng hoàn thiện cơ chế xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; tạm dừng, đình chỉ thanh tra; chuyển giao hồ sơ, dữ liệu, kết luận và nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy.

Cùng với đó là quy định chặt chẽ việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong trao đổi thông tin, đánh giá tài liệu, chứng cứ, nhất là dữ liệu điện tử, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm ngay trong quá trình thanh tra.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế về sửa đổi, bổ sung kết luận, kiến nghị thanh tra bảo đảm có căn cứ, đúng thẩm quyền và được kiểm soát chặt chẽ; không để lợi dụng hợp thức hóa sai phạm, làm giảm trách nhiệm hoặc gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực trọng yếu; vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên vùng; lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

“Không để trùng lặp, chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; ưu tiên khai thác dữ liệu, giảm thanh tra trực tiếp đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt, tăng cường giám sát chủ thể có nguy cơ cao, vi phạm lặp lại; thanh tra đột xuất khi có căn cứ theo pháp luật”, nghị quyết lưu ý.

Cơ quan thanh tra cảnh báo, kiến nghị, không quyết định, làm thay trách nhiệm cơ quan quản lý.

Không lấy số sai phạm phát hiện, số tiền kiến nghị làm tiêu chí chủ yếu

Để nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực sau thanh tra, theo Bộ Chính trị, kết luận thanh tra phải bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra phải khách quan, chính xác, kịp thời, có tính khả thi; rõ chủ thể, bản chất, hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu và giải pháp khắc phục.

Kiến nghị xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, hoàn thiện thể chế phải xác định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, thời hạn và kết quả hoàn thành, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ kết luận thanh tra; xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chậm, kéo dài, không đầy đủ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ Chính trị quán triệt đánh giá công tác thanh tra chủ yếu bằng chất lượng kết luận, kiến nghị, kết quả thực hiện, tài sản thực tế thu hồi, mức độ khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế; không lấy số cuộc thanh tra, số sai phạm phát hiện, số tiền kiến nghị làm tiêu chí chủ yếu.

Về tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra, Bộ Chính trị định hướng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Công tác thanh tra cũng phải gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đội ngũ cán bộ thanh tra cần có bản lĩnh chính trị, liêm chính, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có năng lực phân tích dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mới.

Mỗi cán bộ thanh tra phải thực sự là người gương mẫu về đạo đức, liêm chính, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật; có bản lĩnh bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không né tránh, không thỏa hiệp...

“Kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hoạt động thanh tra; xử lý nghiêm lạm quyền, vượt quyền, nhũng nhiễu, vụ lợi, bao che, can thiệp trái pháp luật, né tránh, chậm ban hành kết luận, không thực hiện đầy đủ thẩm quyền”, Nghị quyết lưu ý.