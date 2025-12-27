Dự án ĐT.945 là dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang cũ) qua khu vực Tứ giác Long Xuyên, đến huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang cũ).

Dự án có chiều dài hơn 40km và 21 cây cầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (nay là Ban QLDA tỉnh) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Nhà thầu thi công đường tỉnh 945 đoạn qua xã Tân Lập (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũ). Ảnh: Trần Tuyên

Năm 2023, dự án được đưa vào khai thác, còn 3 hạng mục đường dân sinh kết nối cầu, cống chưa hoàn thành do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các cấp chính quyền, sở ngành và chủ đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các hạng mục chính, bảo đảm lưu thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh An Giang phê duyệt dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh là không đúng quy định. Dự án ĐT.945 là công trình giao thông cấp 2 nhưng tỉnh phê duyệt là công trình giao thông cấp 3, 4.

Thanh tra Chính phủ xác định công tác lập, thẩm định dự án ban đầu không chính xác, dẫn đến việc phải điều chỉnh quy mô kỹ thuật, bổ sung một số hạng mục và điều chỉnh tăng vốn.

Ngoài ra, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng dự án lên nhóm A là không đúng thẩm quyền (thẩm quyền này thuộc Thủ tướng).

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng, cơ quan thanh tra xác định dự án đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ công trình. Tuy nhiên, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai một phần dự án là không đúng quy định.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy chủ đầu tư phê duyệt giá gói thầu số 08 giá trị hơn 617 tỷ đồng có nhiều chi phí “tạm tính” và “ước lượng theo tỷ lệ %” cho nhiều hạng mục (chi phí phụ trợ, bảo đảm an toàn giao thông, thuê mặt bằng, bốc xếp vận chuyển cấu kiện đúc sẵn) là vi phạm quy định.

Thanh tra Chính phủ phát hiện thanh toán sai tăng hơn 4 tỷ đồng đối với các hạng mục sơn kẻ đường, đào đất tận dụng, mặt bằng thi công và hộ lan tôn lượn sóng trong dự án này.

Về công tác bố trí vốn, thanh quyết toán, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND tỉnh An Giang không bố trí đủ vốn ngân sách tỉnh cho dự án; việc chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn của dự án sang dự án khác là không đúng quy định. Bên cạnh đó, đến thời điểm thanh tra, dự án chưa quyết toán hợp đồng đối với 48/51 gói thầu.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh được yêu cầu chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết toán hợp đồng, thu hồi hơn 4 tỷ đồng do thanh toán sai và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.