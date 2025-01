Cụ thể, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 14/01/2025, xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Đông Nam.

Quyết định xử phạt được ban hành, do công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Phát hành (bán) cuốn sách “Hướng dẫn kỹ thuật cho khu dự trữ sinh quyển”, trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà Xuất bản Lao động;

Phát hành (bán) cuốn sách “Sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam- Handbook on Administrative procedures in the field of investment in Viet Nam”, trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà Xuất bản Lao động;

Phát hành (bán) cuốn sách “Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực dạy học môn tiếng Việt lớp 1 cho giáo viên tiểu học Trường phổ thông dân tộc bán trú và Trường phổ thông có học sinh bán trú vùng dân tộc thiểu số”, trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Hà Nội;

Không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm kinh doanh.

Với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam bị phạt tổng số tiền 40 triệu đồng.