Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu (Việt Nam).

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu (Việt Nam) bị xử phạt do đã đặt sản phẩm quảng cáo của nhãn hàng vào kênh mạng xã hội YouTube The Jimmy TV ngày 18/10/2024 có nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.

Quy định tại khoản 2a Điều 38 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 13 Điều 4 Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu (Việt Nam) bị xử phạt 15 triệu đồng, đồng thời phải tháo gỡ toàn bộ quảng cáo trên kênh mạng xã hội YouTube có nội dung vi phạm.