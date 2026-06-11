XEM CLIP:

Tối 7/6, tại Km17+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Thường Tín (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm đầu tàu SE19, một ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được Phòng CSGT Công an Hà Nội xác định là do tài xế xe tải không chấp hành tín hiệu cảnh báo đường sắt, điều khiển phương tiện vượt qua rào chắn tại đường ngang.

Ghi nhận vào tối 10/6 tức ba ngày sau vụ tai nạn, toàn bộ hệ thống tín hiệu an toàn đường sắt và rào chắn tự động tại đây đã được khôi phục, vận hành bình thường trở lại.

Tuy nhiên, tình trạng người tham gia giao thông bất chấp chuông cảnh báo, cố tình vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ xuống vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Trong ảnh, hai phụ nữ đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, cố tình lách qua rào chắn.

Thời điểm 20h06 cùng ngày, không chỉ một mà có tới 2 người điều khiển xe máy liên tiếp lách qua rào chắn, bất chấp tàu hỏa đang đến gần.

Để quan sát tàu hỏa trong lúc vượt qua gác chắn, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã đứng hẳn dậy trên xe máy, vừa điều khiển phương tiện vừa nhìn về phía đường ray.

Còn tại Km13+714 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), tình trạng phương tiện "chạy đua" với tàu hỏa vẫn tái diễn. Đây cũng là nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt vào tối 25/2, khiến một người tử vong tại chỗ.

Không chỉ có tài xế xe máy, người điều khiển ô tô vẫn có tâm lý "đi cố" khi đèn tín hiệu đường sắt đã bật sáng và cần chắn đang hạ.

Tại đoạn đường ngang dân sinh giữa Quốc lộ 1A - đường tỉnh 70 (đoạn ga Văn Điển, Hà Nội) cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người điều khiển xe máy cố vượt qua rào chắn tàu.

Theo Nghị định 81/2026, tài xế ô tô có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang hạ hoặc đã hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường sắt hoặc hệ thống báo hiệu sẽ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi trên bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng.