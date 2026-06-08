Sáng 8/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã đề nghị Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm của người điều khiển xe tải chở cát trong vụ việc.

"Trường hợp có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7/6, tài xế N.M.C. (SN 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải mang biển số 30B-542.xx, chở cát, lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Thường Tín (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Khi đến Km14+700, khu gian Văn Điển - Thường Tín (địa phận xã Thường Tín, Hà Nội), xe tải đi qua đường ngang để vào đường liên xã Nhị Khê. Thời điểm này, hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động. Sau đó, xe tải xảy ra va chạm với tàu SE19 chạy theo hướng Hà Nội - Sài Gòn.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Hậu quả, đầu máy tàu SE19 và cột đèn tín hiệu đường sắt tại hiện trường bị hư hỏng; xe tải bị hư hỏng phần sườn bên phải.

Đầu tàu SE19 bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, kể từ ngày 15/5, khi mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện vượt cảnh báo đường sắt được nâng cao theo Nghị định 81/2026, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người điều khiển xe máy cố tình tăng ga vượt qua đường ngang hoặc luồn lách qua khoảng trống khi rào chắn đang dần khép lại. Những hành vi này xuất phát từ tâm lý chủ quan, muốn tiết kiệm vài phút di chuyển nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống rào chắn. Việc dừng lại chờ tàu đi qua chỉ mất vài phút nhưng có thể ngăn ngừa nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.