Trước đó, tối 1/3, trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng), Tổ tuần tra kiểm soát số 3 (Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp) dừng kiểm tra xe khách 38 chỗ của nhà xe Vĩnh Trường chạy tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 53 hành khách, vượt 15 người so với số ghế. Tài xế T.N.Y. (37 tuổi, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Số người quá tải được chuyển sang phương tiện khác. Ảnh: Đức Anh

Cơ quan chức năng xác định chủ xe là Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị đã để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe, đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác để chở 15 hành khách.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện nhà xe thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn.