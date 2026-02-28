Ngày 28/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe khách giường nằm chở quá số người quy định trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý xe khách chở quá số người. Ảnh: Đội CSGT số 6

Trước đó, ngày 27/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 36H-093.xx khi phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm kiểm tra, xe chở 48 hành khách, trong khi theo thiết kế chỉ được phép chở 36 người, vượt 12 người so với quy định. Phương tiện do tài xế N.A.N. (49 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Lực lượng CSGT xác định tài xế điều khiển ô tô chở khách chạy tuyến đường dài trên 300 km nhưng chở quá số người theo quy định. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 18 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty CP Dịch vụ vận tải du lịch Đ.L., Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Chủ xe bị xử phạt 72 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, sau kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm quy định về tốc độ…