Xuân Hinh: Nịnh vợ bằng cả lời ca tiếng hát

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh được biết đến với hình ảnh duyên dáng, hóm hỉnh và cách nịnh vợ hài hước. Gần nhất, ông thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip nịnh vợ. Trong video, ông hào hứng kể về bát bún do vợ chuẩn bị trong ngày mưa rồi ngẫu hứng cất giọng hát như một lời khen ngợi, nịnh vợ.

Vợ chồng Xuân Hinh.

Câu hát giản dị: "30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan vẫn đẹp như ngày đầu ta mới gặp nhau…" nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Sự mộc mạc, chân thành nhưng không kém phần hài hước của danh hài đất Bắc khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí gọi đây là "giáo trình nịnh vợ" đáng học hỏi.

Trong những chia sẻ hiếm hoi, Xuân Hinh không ngần ngại dành lời khen cho bà xã Nguyễn Phương Lan.

"Ngoài đời vợ tôi là một người dễ chịu, chăm lo nhà cửa, con cái cho tôi đi diễn. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi lao đao lắm'' - Xuân Hinh chia sẻ với truyền thông.

Xuân Hinh hát nịnh vợ

Danh hài nhiều lần khiến khán giả bật cười khi chia sẻ về bí quyết giữ vợ. Ông hài hước nói rằng kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ bởi "không dại gì làm phật ý vợ".

Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó, vợ chồng Xuân Hinh vẫn giữ cuộc sống kín tiếng, giản dị. Với nam nghệ sĩ, niềm vui không nằm ở ánh hào quang mà ở những khoảnh khắc đời thường như bữa cơm gia đình hay những câu chuyện nhỏ mỗi ngày.

Đại tá, NSND Tự Long xin lỗi hay khen vợ cũng đều làm thơ

Không chỉ quen thuộc với khán giả qua hình ảnh duyên dáng trên sân khấu, NSND Tự Long ngoài đời còn nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi cách thể hiện tình cảm với vợ bằng thơ. Những vần thơ mộc mạc, chân thành trở thành thương hiệu riêng của nam nghệ sĩ khi nhắc đến đời sống gia đình.

NSND Tự Long và bà xã.

Bà xã của anh - Trần Minh Nguyệt là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong nhiều chia sẻ, Tự Long luôn dành cho vợ sự trân trọng đặc biệt, không chỉ bằng lời nói mà còn qua những câu thơ giàu cảm xúc.

Một trong những lần nịnh vợ gây chú ý là khi nam nghệ sĩ viết thơ xin lỗi vì không thể ở bên vợ trong dịp sinh nhật do bận công việc: "Xin lỗi em anh chỉ là nghệ sĩ/ Sinh nhật em anh vẫn phải đi làm/ Đừng buồn nhé nghề của anh nó vậy/ Diễn xong rồi anh lại về với em...”. Những câu chữ giản dị, không trau chuốt cầu kỳ nhưng lại thể hiện rõ sự áy náy và tình cảm của người chồng làm nghệ thuật.

Không dừng lại ở đó, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tự Long tiếp tục viết thơ tặng vợ - một "cô giáo ở nhà" đảm đang, vừa chu toàn công việc xã hội, vừa giữ ấm tổ ấm gia đình: "Sáng nay kể chuyện hôm qua/ Cô giáo ở nhà mới thật đáng yêu/Dù cho nắng sớm mưa chiều/ Công tư vẹn cả trong ngoài ấm êm". Những vần thơ nhẹ nhàng nhưng giàu hình ảnh đã khắc họa chân dung người phụ nữ phía sau thành công của anh.

Đặc biệt, khi vợ sinh con trai, nam nghệ sĩ đã viết một bài thơ đầy xúc động để bày tỏ lòng biết ơn: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ/ Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày/ Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay/ Để con bình an chào thế giới/ Mẹ còn đau hơn những lần trước/ Chắc vì con là đấng nam nhi/ Vật vã trên bàn cùng kíp trực". Không còn là sự dí dỏm thường thấy, những câu thơ lần này mang nhiều cảm xúc hơn, thể hiện sự thấu hiểu trước những vất vả, hy sinh của vợ trong hành trình làm mẹ.

Chính những khoảnh khắc như vậy giúp công chúng thấy rõ hơn một Tự Long đời thường, ít nói hoa mỹ nhưng sâu sắc và giàu tình cảm.

Ngoài các dịp đặc biệt, NSND Tự Long còn nhiều lần ngẫu hứng làm thơ về cuộc sống gia đình. Nội dung thường xoay quanh những điều rất đỗi quen thuộc như công việc, con cái hay những sẻ chia trong đời sống thường nhật.

Trấn Thành với câu nói quen thuộc "Vợ là số 1"

Không chỉ là diễn viên, MC hoạt ngôn, đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành còn nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi cách thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho vợ - Hari Won. Từ lời nói hài hước trên sóng truyền hình đến những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ luôn cho thấy hình ảnh một người chồng vừa dí dỏm vừa chân thành.

Trấn Thành và Hari Won.

Trấn Thành không ngần ngại khẳng định vị trí đặc biệt của Hari Won trong cuộc sống của mình rằng "không ai có thể thay thế".

Trấn Thành còn nịnh vợ theo cách rất riêng - pha trộn giữa hài hước và duyên dáng. Một trong những câu nói quen thuộc của anh khiến khán giả bật cười là: "Trong gia đình, vợ nói gì cũng đúng. Nếu sai thì xem lại câu trước".

Dù đã kết hôn nhiều năm, Trấn Thành vẫn thường xuyên dành cho Hari Won những lời khen có cánh, mạng xã hội cũng là nơi anh thường xuyên thể hiện tình cảm với vợ. Những bài đăng chúc mừng sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay đơn giản là lời nhắn gửi thường ngày đều mang màu sắc cảm xúc rõ rệt.

Không ít lần, nam MC viết những đoạn dài chia sẻ về hành trình hôn nhân, gọi Hari Won là người khiến anh muốn hoàn thiện bản thân hơn. Những dòng trạng thái này thường nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.