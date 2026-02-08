Ngày 7/2, trong không khí rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán, hàng ngàn người Việt ở Nhật Bản đã hội tụ tại sự kiện “Xuân quê hương tại Tokyo 2026” do Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) tổ chức.

Đây được xem là một trong những “điểm hẹn” tinh thần lớn nhất trong năm của cộng đồng người Việt xa xứ, nơi những trái tim hướng về quê hương được kết nối. Theo đó, sự kiện quy tụ đông đảo đại diện các Hội đoàn, tổ chức doanh nghiệp Việt - Nhật và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại diện Nam A Bank ký kết hợp tác cùng Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ).

Đồng hành tại sự kiện, Nam A Bank góp phần tạo nên cầu nối, giúp kiều bào gần hơn với quê hương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho dòng chảy kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Qua gian hàng mang đậm bản sắc dân tộc, Nam A Bank giới thiệu các sản phẩm tài chính hiện đại được thiết kế dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào.

Đại diện Nam A Bank, ông Hà Huy Cường - Phó Tổng giám đốc chia sẻ tại chương trình Xuân quê hương.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động lần này là buổi toạ đàm với chủ đề: "Nam A Bank đồng hành cùng kiều bào phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam và thế giới". Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật, kiều bào có cơ hội tiếp cận giải pháp tài chính chuyên biệt, kết nối hiệu quả với các đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới kinh doanh xuyên biên giới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cảm ơn sự đồng hành của Nam A Bank.

Đặc biệt, sự kiện còn đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Nam A Bank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA).

Hợp tác chiến lược này thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật một cách thiết thực và bền vững, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng hùng cường.

Chuỗi hoạt động tại Nhật Bản là bước đi tiếp nối nhất quán trong chiến lược đồng hành cùng kiều bào của Nam A Bank. Ngân hàng đã, đang và sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm thu hút và phát huy nguồn lực từ cộng đồng người Việt khắp năm châu, góp phần quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và hội nhập của đất nước.

Đại diện một thương hiệu Việt chia sẻ với kiều bào về chung tay phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao

Mới đây nhất, Nam A Bank và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Theo thỏa thuận, ngân hàng cam kết triển khai các chương trình tài chính chuyên biệt, thu hút và định hướng nguồn kiều hối đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, hạ tầng xanh và phát triển bền vững tại TP.HCM - một trong những cửa ngõ quan trọng của cả nước.

Tại hội thảo “Phát huy nguồn lực kiều bào trong tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển của TP.HCM”, Nam A Bank đã đề xuất ba trụ cột chính trong lộ trình năm 2026, hướng tới việc biến nguồn lực kiều bào thành động lực phát triển đất nước.

Đề xuất trụ cột đầu tiên là sản phẩm tài chính ưu đãi - cầu nối vốn cho khoa học công nghệ. Ngân hàng sẽ triển khai thí điểm Chứng chỉ Tiền gửi/Công nghệ với mục tiêu huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội để ưu tiên đầu tư trực tiếp cho các dự án khoa học công nghệ.

Thứ hai là phối hợp thành lập “Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng, tạo đòn bẩy tài chính cho startup, khuyến khích sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia khoa học - công nghệ.

Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chuyển đổi, cam kết hỗ trợ ít nhất 100 SMEs mỗi năm thông qua tín dụng ưu đãi, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh, hướng tới nền kinh tế hiện đại và bền vững.

Chuỗi hoạt động đồng hành kiều bào của Nam A Bank cho thấy quyết tâm của ngân hàng trong việc phát huy nguồn lực từ cộng đồng người Việt khắp năm châu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

