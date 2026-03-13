Chiều 13/3, VFF và HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam với 30 cầu thủ. Đúng như dự đoán, nhiều gương mặt quen thuộc vừa tham dự SEA Games 33 và VCK châu Á 2026 như Trung Kiên, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang... không có tên do được đôn lên tuyển Việt Nam.

Một số cái tên nằm trong đội U23 Việt Nam tham dự hai giải đấu trên vẫn có mặt trong danh sách lần này, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận, Lê Phát....

HLV Kim Sang Sik quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ lứa U20-U21, nhằm chuẩn bị dài hơi cho tương lai, trước mắt là Asiad diễn ra vào tháng 9/2026 tại Nhật Bản, gồm: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)…

Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội khoác áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại CFA Team China 2026, dù tiền đạo Đình Bắc được thi đấu (chỉ bị cấm thi đấu 2 trận ở giải đấu chính thức), nhưng anh không được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Như vậy, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 vắng mặt ở cả đội U23 và ĐTQG trong đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3. Ở giải đấu này, trợ lý Đinh Hồng Vinh thay HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 Việt Nam.

CFA Team China 2026 có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.