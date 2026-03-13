CLB Đà Nẵng và HAGL đã tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử V-League khi hòa nhau 3-3 trên sân Chi Lăng. Cuộc đối đầu được xem như “chung kết ngược” của cuộc đua trụ hạng, khi cả hai đều đang ở nhóm cuối bảng và khát điểm.

Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Từ tình huống trong vòng cấm, Đình Duy xoay người dứt điểm chân trái vào góc hẹp, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Đà Nẵng và HAGL chia điểm quá kịch tính - Ảnh: HAGL

Sang hiệp hai, HAGL vùng lên mạnh mẽ. Phút 60, trung vệ Jairo Rodrigues thực hiện cú sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, sai lầm của thủ môn Văn Toản tạo cơ hội để Trần Gia Bảo đệm bóng cận thành, giúp đội bóng phố núi dẫn 2-1.

Đà Nẵng không bỏ cuộc và gỡ hòa 2-2 ở phút 73 khi Jairo trong nỗ lực cản phá đã vô tình phản lưới nhà sau pha căng ngang của Milan Makaric.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Jairo chuộc lỗi bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho HAGL ở phút 85. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ thứ 6, Vũ Văn Sơn tung cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng 35 m, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Kết quả này khiến HAGL tạm đứng thứ 11 với 15 điểm, hơn Đà Nẵng – đội đang giữ vị trí play-off trụ hạng – 3 điểm.