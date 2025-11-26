Giai đoạn bứt phá mới

Tại hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TPHCM” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 26/11, chuyên gia kinh tế PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá TPHCM đang giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Theo ông, thành phố sẽ mở rộng không gian phát triển theo cả chiều ngang, chiều sâu, không gian ngầm lẫn không gian số, tạo ra dư địa tăng giá mạnh cho bất động sản trung tâm trong vài năm tới.

“TPHCM được xem như là một đô thị trung tâm, trong đô thị trung tâm lại còn có tọa độ trung tâm. Giá bất động sản ở đây sẽ tiếp tục đi lên, tạo cơ sở để tin rằng bất động sản trung tâm TPHCM có cơ hội phát triển mạnh mẽ", ông Thiên nói.

Dưới góc độ tài chính, TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhìn nhận, kinh nghiệm quốc tế về phát triển siêu đô thị cho thấy, TPHCM có nhiều điểm tương đồng với các siêu đô thị hàng đầu thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải và Thâm Quyến (Trung Quốc) hay Mumbai (Ấn Độ)...

Thành phố này hội tụ các yếu tố để bứt phá khi là trung tâm kinh tế - đầu tư lớn nhất cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao, đi đầu về các cơ chế đặc thù, tốc độ đổi mới mạnh và năng lực tiếp nhận dòng vốn quốc tế vượt trội.

Hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TPHCM”, ngày 26/11. Ảnh: R.T

TS Nguyễn Văn Đính bổ sung, TPHCM đang phát triển theo mô hình đa trung tâm với hệ thống giao thông siêu kết nối. Việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại trung tâm lõi của thành phố như Thủ Thiêm và các đô thị TOD sẽ tạo ra chuẩn mực sống mới, kéo theo nhu cầu lớn của chuyên gia trong nước và quốc tế về các sản phẩm hạng sang nội đô.

“Từ năm 2026, số lượng người giàu, giới tinh hoa và các nhà đầu tư toàn cầu theo dòng FDI vào Việt Nam sẽ tăng đột biến, kéo theo nhu cầu lớn đối với phân khúc nhà ở cao cấp và hạng sang tại TPHCM”, ông Đính nhận định.

Theo ông, khu vực quanh Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Trưng sẽ có nhiều cơ hội đầu tư bất động sản tăng giá mạnh. Quỹ đất giới hạn là yếu tố đẩy giá đi lên bền vững.

TS Lê Xuân Nghĩa dẫn số liệu quốc tế cho biết giá bất động sản trung tâm trên thế giới tăng trung bình 12-14% mỗi năm trong ba thập niên qua như ở Đức, Trung Quốc... Việt Nam cũng đi theo quy luật này khi tốc độ đô thị hóa nhanh, thu nhập cải thiện và kinh tế duy trì tăng trưởng cao.

Ông cho rằng bất động sản TPHCM sẽ tiếp tục là nơi tăng giá mạnh nhất do nhu cầu thực lớn và khả năng hút lực lượng lao động chất lượng cao tốt nhất cả nước.

Vì sao nhà đầu tư Hà Nội đổ tiền vào trung tâm TPHCM?

Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá, dòng tiền Hà Nội vào TPHCM đang quay lại với cường độ mạnh. TS Cấn Văn Lực phân tích, tâm lý tích sản, ưa tài sản bền vững khiến nhà đầu tư phía Bắc có xu hướng tìm kiếm bất động sản trung tâm tại TPHCM - nơi giá trị vừa ổn định, vừa tăng trưởng tốt và có khả năng khai thác cao.

TS.KTS Trương Văn Quảng cho rằng TPHCM sở hữu lợi thế khí hậu, cộng đồng chuyên gia đông đảo, nhịp sống năng động và chất lượng môi trường kinh doanh vượt trội. Điều này khiến không chỉ nhà đầu tư mà cả người có nhu cầu an cư từ Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, việc sở hữu tài sản tại TPHCM mang ý nghĩa khẳng định vị thế. “Đây là thị trường có sức ảnh hưởng nhất cả nước, tài sản luôn có giá trị khác biệt,” ông nói.

Còn ông Đính nhìn nhận, người miền Bắc luôn tìm kiếm cơ hội, nhưng phải là những cơ hội thật sự chất lượng và hiệu quả. “Hà Nội không phải là không có cơ hội, nhưng quỹ đất lựa chọn không còn nhiều và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư”, ông Đính đánh giá.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, nhận định dòng tiền Bắc vào Nam đã có từ 1993-1994, nhưng giai đoạn hiện tại được xem là “chu kỳ mới” khi nhà đầu tư Hà Nội có xu hướng đổ vào phân khúc hạng sang trung tâm thay vì bất động sản vùng ven. Theo ông, mặt bằng giá trung tâm TPHCM hiện tương đương hoặc thấp hơn Hà Nội, trong khi tiềm năng tăng giá lại vượt trội.