Nhiều tầng kiểm soát hồ sơ, có giám sát của Sở Xây dựng

Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu) tại phường Bồ Đề (trước đây là phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường Hà Nội.

Với giá bán trung bình hơn 29,4 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì) dự án phù hợp với các hộ gia đình thu nhập trung bình - thấp. Tuy nhiên, từ sức nóng của dự án cũng xuất hiện nhiều thông tin rao bán suất mua, chênh giá trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Trước thực trạng trên, liên danh CTCP Him Lam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam - chủ đầu tư dự án, đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát thông tin, chấn chỉnh hoạt động nội bộ và công khai quy trình làm việc, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối công bằng cho người dân.

Liên danh đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay sau khi xuất hiện các thông tin trên. Tại đây, đại diện chủ đầu tư yêu cầu rà soát toàn diện các nội dung rao bán suất nhà ở xã hội (NƠXH), đồng thời lập báo cáo gửi cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: CĐT

Tất cả cán bộ, nhân viên liên quan được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý NƠXH, phối hợp với cơ quan nhà nước trong khâu xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm. Đại diện phụ trách dự án cũng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình điều hành.

Chủ đầu tư cũng công khai đầy đủ quy trình nhận hồ sơ trên website chính thức của dự án. Việc công khai này giúp người dân theo dõi minh bạch từng bước, đồng thời tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý.

Theo quy trình, người dân nộp hồ sơ bản mềm trực tuyến qua website dự án. Mỗi ngày, hệ thống tiếp nhận tối đa 70 bộ hồ sơ nhằm đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng, tránh quá tải hoặc phát sinh tình trạng chen lấn, ưu tiên không minh bạch.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ online, liên danh đối chiếu với các quy định hiện hành về NƠXH. Những bộ hồ sơ đạt yêu cầu được cấp mã QR code - điều kiện bắt buộc để tiếp tục nộp hồ sơ bản cứng.

Hồ sơ bản cứng sau đó được tổng hợp, rà soát và gửi lên Sở Xây dựng Hà Nội để kiểm tra, chốt danh sách người đủ điều kiện mua. Đây là bước quan trọng giúp hạn chế tối đa gian lận.

Danh sách đạt tiêu chuẩn từ Sở là cơ sở để tiến hành bốc thăm quyền mua và thuê mua căn hộ, dưới sự chứng kiến, lập biên bản và chấp thuận của cơ quan quản lý. Tất cả các khâu đều được ghi nhận, có giám sát, nhằm đảm bảo tính khách quan.

Doanh nghiệp ra nghị quyết mạnh tay

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Huỳnh Thị Cẩm Hương, Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam Thủ Đô, cho biết mọi phản ánh của người dân đều được xem xét kỹ lưỡng và xử lý minh bạch.

“Giá bán tại dự án được xác định theo khung pháp luật, thẩm định bởi Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền. Quy trình xét duyệt và bốc thăm được công khai, lập biên bản và giám sát chặt chẽ để đảm bảo công bằng”, bà Hương khẳng định.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hương, Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam Thủ Đô. Ảnh: H.L

Trong bối cảnh thông tin thị trường nhà ở xã hội thường xuyên bị nhiễu loạn bởi tin đồn và môi giới không chính thức, bà Hương khuyến cáo người dân chỉ nên làm việc theo hướng dẫn từ kênh chính thống, không nộp tiền ngoài các khoản quy định. Mọi yêu cầu thanh toán bất hợp pháp cần được báo ngay để chủ đầu tư và cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Him Lam Thủ Đô cũng đã thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân 24/7 nhằm tiếp nhận phản ánh và giải quyết kịp thời.

Để củng cố niềm tin cho thị trường, Him Lam Thủ Đô đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, ban hành nghị quyết quan trọng liên quan đến việc triển khai dự án. Nghị quyết nêu rõ, bất kỳ cá nhân nào có hành vi sai phạm, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch hoặc uy tín tại dự án đều phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ mục tiêu xã hội của dự án và đảm bảo sự công bằng cho người mua nhà. Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hà Nội đang ở mức cao, việc đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định và minh bạch trong tất cả các bước triển khai không chỉ giúp thị trường vận hành lành mạnh mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân.