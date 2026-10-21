MU đối mặt cuộc khủng hoảng nhân sự dưới hàng phòng ngự, ngay trước chuyến làm khách trên sân Como ở Champions League.

Dưới cơn mưa tại trung tâm huấn luyện Carrington, HLV Michael Carrick theo dõi buổi tập mà Harry Maguire là trung vệ duy nhất của đội một từng ra sân trong năm nay.

Lisandro Martinez - người phải rời sân trận gặp Leeds vì vấn đề cơ đùi không tham gia buổi tập hôm thứ Ba. Carrick xác nhận, trung vệ Argentina không cùng toàn đội lên đường tới Italia.

Lisandro Martinez gặp chấn thương đùi - Ảnh: SunSport

"Tình hình khá phức tạp, chúng tôi đang thiếu vắng nhiều cầu thủ" - Carrick chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận. "Chấn thương của Licha không quá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy không có mặt cùng đội.

Mainoo có lẽ cần thêm khoảng 10 ngày, còn Luke Shaw sẽ lâu hơn một chút. Chúng tôi có cả những trường hợp bị ốm lẫn chấn thương. Ayden Heaven đang bị ốm. Marcus Rashford vẫn gặp vấn đề ở hông".

Leny Yoro không tham gia buổi tập. Trung vệ người Pháp bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận thua Atletico Madrid 0-2 tuần trước.

Shaw và Patrick Dorgu vẫn phải nghỉ dài hạn, khiến Carrick cùng lúc đau đầu với 5 trường hợp chấn thương dưới hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Matthijs de Ligt dù đã tập luyện cùng đội vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng, sau khi không thi đấu kể từ tháng 11/2025.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là Carrick sẽ bố trí những ai ở hậu tuyến, đặc biệt sau khi ông chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ trong trận hòa Leeds 1-1.

Luke Shaw và Mainoo cũng không thể thi đấu - Ảnh: SunSport

Diogo Dalot và Noussair Mazraoui là hai lựa chọn vị trí hậu vệ biên. Harry Amass và Jaydan Kamason đều đã tập cùng đội một, nhưng khó được trao cơ hội. Trong khi người đá cặp trung vệ với Maguire vẫn là dấu hỏi.

MU rất cần bổ sung nhân sự phòng ngự hồi hè, nhưng đã dành ngân sách củng cố tuyến giữa sau sự ra đi để lại khoảng trống lớn của Casemiro.

Canh bạc không tăng cường hàng thủ giờ đang khiến Quỷ đỏ trả giá. Chuyến làm khách trước Como sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với chiều sâu đội hình, khi Carrick có thể phải đưa De Ligt trở lại sau 11 tháng vắng mặt.