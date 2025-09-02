Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca, hàng triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập, hàng triệu giọng hát cất vang Quốc ca. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ diễn ra trực tiếp ở trung tâm Thủ đô, mà còn lan tỏa qua sóng truyền hình, qua 21 màn hình LED ngoài trời khắp Hà Nội và hàng triệu thiết bị kết nối, tạo nên một dàn hợp xướng khổng lồ chưa từng có.

Trong không khí trang nghiêm và hứng khởi, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm đất nước độc lập đã được tổ chức trọng thể. Từ nhiều ngày trước, hàng triệu người dân đã đổ về các tuyến đường, háo hức chờ đón các đoàn diễu binh. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất chính là giây phút Quốc ca vang lên đồng loạt ở hàng chục ngả đường. Những hình ảnh giàu cảm xúc này đã được Đài Hà Nội ghi lại đầy đủ.

Cùng thời điểm, Đài Hà Nội thực hiện chương trình đặc biệt 80 năm đất nước độc lập - 80 năm Thủ đô rực rỡ sao vàng, phát sóng trực tiếp từ 4h30 sáng. Chương trình dẫn dắt khán giả qua nhiều điểm cầu, tái hiện ký ức của Hà Nội trong ngày lịch sử, xen kẽ với loạt phóng sự giàu cảm xúc như Người Hà Nội ăn Tết Độc lập hay Đi giữa rừng cờ Tổ quốc trong mùa thu độc lập. Quốc khánh không chỉ là ngày lễ trọng đại, mà còn được khắc sâu trong đời sống văn hóa như một Tết Độc lập - ngày đoàn viên, hội ngộ.

Chương trình cũng tái hiện nhiều mảnh ghép lịch sử quý giá: câu chuyện về người chụp ảnh tại lễ đài ngày 2/9/1945, ký ức 4 ngày thần tốc dựng lễ đài, hay hồi ức của chiến sĩ công an 100 tuổi từng bảo vệ Quảng trường. Xen kẽ đó là hình ảnh lễ duyệt binh đầu tiên năm 1955, gợi nhắc hành trình trưởng thành của đất nước.

Để mang đến những khuôn hình ấn tượng, ê-kíp Đài Hà Nội đã ứng dụng công nghệ VR 360, flycam toàn cảnh Quảng trường Ba Đình, cùng các góc máy sáng tạo từ trên cao. Hình ảnh được phát sóng chuẩn 4K (UHD) - lần đầu tiên trong một lễ kỷ niệm Quốc khánh - giúp từng chi tiết hiện lên sắc nét, sống động. Đây cũng là dấu mốc cho thấy truyền hình Việt Nam đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao nhất trong tường thuật sự kiện quốc gia.

Không chỉ phát sóng trên sóng truyền hình, Đài Hà Nội còn phối hợp với thành phố lắp đặt 21 màn hình LED tại 18 điểm công cộng, từ quảng trường, công viên tới khu dân cư, để mọi người dân đều có thể hòa chung không khí đại lễ. Hình ảnh các cụ già, em nhỏ đứng trước màn hình, cất cao giọng hát Quốc ca đã trở thành minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của sự kiện.

Ít ai biết, để có những thước phim mượt mà, ê-kíp đã phải khảo sát địa điểm, tập dượt flycam, thử ánh sáng và dựng đường truyền hàng tháng trước ngày lễ. Nỗ lực thầm lặng ấy chính là phần chìm góp phần tạo nên thành công rực rỡ của một chương trình quy mô quốc gia.

Suốt gần 5 tiếng đồng hồ, từ Hà Nội buổi sáng đặc biệt lúc 4h30, tới truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và phần bình luận sau đó, khán giả cả nước đã được sống trong bầu không khí lịch sử.

Khoảnh khắc hàng triệu người cùng cất cao giọng hát Quốc ca trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, mang thông điệp đoàn kết: dù ở bất cứ nơi nào, người dân Việt Nam vẫn chung một nhịp tim, một tiếng hát.