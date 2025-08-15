Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề "Những người con của Tổ quốc".
Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, sáng tác trong giai đoạn 1947-1986, thuộc nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ, thạch cao… Qua ngôn ngữ tạo hình phong phú, các tác phẩm khắc họa sinh động chân dung những người con ưu tú của Tổ quốc - từ các anh hùng được ghi danh trong sử sách như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thị Định, Tôn Thất Tùng đến những con người thầm lặng như nữ dân quân, chiến sĩ giải phóng, công nhân, nông dân…
Triển lãm không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử oanh liệt. Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại, tự hào và tiếp nối ngọn lửa yêu nước, khơi dậy ý chí vươn lên vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Triển lãm đặc biệt của họa sĩ đã qua đờiGần một năm sau khi họa sĩ Công Quốc Hà qua đời, con gái ông - chị Công Nữ Hoàng Anh mang tranh với đủ chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, acrylic… từ Thụy Điển về Hà Nội, mời những người yêu tranh của bố đến thưởng lãm.