Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, sáng tác trong giai đoạn 1947-1986, thuộc nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ, thạch cao… Qua ngôn ngữ tạo hình phong phú, các tác phẩm khắc họa sinh động chân dung những người con ưu tú của Tổ quốc - từ các anh hùng được ghi danh trong sử sách như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thị Định, Tôn Thất Tùng đến những con người thầm lặng như nữ dân quân, chiến sĩ giải phóng, công nhân, nông dân…

Triển lãm không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử oanh liệt. Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại, tự hào và tiếp nối ngọn lửa yêu nước, khơi dậy ý chí vươn lên vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tác phẩm "Bác Hồ" (nhà điêu khắc Vũ Nguyễn Ngọc Chi).

Tác phẩm "Phụ nữ Ấp Bắc chặn họng pháo Mỹ - Diệm" (họa sĩ Nguyễn Kao Thương) được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của phụ nữ miền Nam.

Tác phẩm "Bà Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định" do tác giả Diệp Minh Châu sáng tác năm 1966 đã khắc họa chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định - linh hồn của phong trào Đồng khởi Bến Tre.

Tác phẩm "Công nhân mỏ" của họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt mang đậm tinh thần hiện thực xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu cho nghệ thuật Việt Nam thời kỳ xây dựng đất nước sau cách mạng. Bức tranh khắc họa hình ảnh người công nhân nghiêm nghị, tay cầm chiếc búa rìu khoác trên vai dùng để quốc than trong lò - biểu tượng của lao động công nghiệp.

Tác phẩm "Nữ dân quân trên xác máy bay Mỹ" (nhà điêu khắc Lê Công Thành).

Tác phẩm "Hũ gạo kháng chiến" (nhà điêu khắc Đinh Rú).

Tác phẩm "Tự vệ Thủ đô" (nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim).

Tác phẩm "Niềm tin" (nhà điêu khắc Trần Văn Hoè).

Tác phẩm "Thông đường Trường Sơn" (nhà điêu khắc Hứa Tử Hoài).