Lễ truy niệm diễn ra trang nghiêm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21h05 ngày 24/11/2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 74 năm.

Thông tin từ tiểu ban Thông sự thuộc Ban tổ chức lễ tang, cho đến chiều 28/11, có hơn 500 phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị, hội đoàn, tự viện, đạo tràng… đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm để kính viếng, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng lời tưởng niệm, tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính hộ niệm, tiễn đưa bậc cao tăng của Phật giáo.

Hàng trăm tăng ni, Phật tử và người dân chắp tay tiễn đưa vị trưởng lão cả đời vì đạo pháp dân tộc.

Xúc động phút tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Dòng người đưa tiễn trang nghiêm, thành kính di chuyển trên đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, khi đi qua Thiền Viện Quảng Đức đoàn dừng lại, thực hiện nghi thức tiễn biệt.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được di chuyển tới Đồng Nai, cung thỉnh trà tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An.