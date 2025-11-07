Tối 6/11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị một người đàn ông bị chém đứt cả 2 bàn tay trong một vụ ẩu đả với hàng xóm.

Cụ thể, khoảng 23h tối 16/10, bệnh nhân P.T.C (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay kia chỉ còn một phần cầu da và xương.

Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ. Lực lượng từ Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Khoa Gây mê Hồi sức được huy động để phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu và ổn định huyết động, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng mổ.

BS.CKI Trần Phước Bình - Khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, đây là một trong những ca phẫu thuật vô cùng phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài suốt 12 giờ với sự tham gia của 3 ê-kíp phẫu thuật chuyên sâu.

Ê-kíp đầu tiên tiến hành xử lý ban đầu cả hai chi, làm sạch vết thương, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp quản, thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho cả hai bàn tay.

Với bàn tay phải đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi. Bàn tay trái đứt lìa hoàn toàn gặp nhiều khó khăn hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Có thời điểm, ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13 giờ trưa hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Cả hai bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được ghép da bổ sung.

Bác sĩ kiểm tra vết thương 2 tay cho người đàn ông. Ảnh: BVCC

Sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng và theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Cả hai bàn tay đều "sống tốt".

Theo bác sĩ Bình, kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng "siêu phẫu", đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi sẵn sàng, giúp tiếp nhận và xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp.

Bệnh viện khuyến cáo, trong thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương do ẩu đả mà khoa tiếp nhận có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó xử trí sai phương pháp. Chuyên gia về chấn thương chỉnh hình nhấn mạnh, khi không may xảy ra tai nạn thì bước sơ cứu đúng cách ban đầu là rất quan trọng.

Theo đó, bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi nylon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để được xử trí và điều trị kịp thời.