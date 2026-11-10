Sau khi bị đâm 8 nhát dao, trong đó có vết thương xuyên thủng tâm thất trái và phổi, người đàn ông 36 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã phẫu thuật khẩn cấp, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sáng 10/11, ThS.BS Nguyễn Hữu Nghĩa, Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân N.T.G. (36 tuổi, ngụ xã An Biên) bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay và chân.

Theo bác sĩ Nghĩa, khi nhập viện, anh G. trong tình trạng sốc mất máu, thủng tâm thất trái, thủng phổi trái, tràn máu màng tim và tràn khí máu màng phổi.

Người đàn ông được cứu sống sau khi bị đâm 8 nhát, có vết thương chí mạng. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trên cơ thể bệnh nhân có 8 vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất là vết dao đâm thủng tâm thất trái với kích thước khoảng 1cm và tổn thương nhu mô phổi.

Trước tình trạng nguy kịch của anh D, các y bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu, khâu vết thương tim, lấy khoảng 50g máu đông trong màng tim, bơm rửa và đặt dẫn lưu. Đồng thời, ê-kíp khâu nhu mô phổi, cầm máu, lấy khoảng 300g máu đông trong khoang màng phổi, đặt ống dẫn lưu màng phổi trái và khâu phục hồi các vết thương ở cân cơ, da.

“Vết thương tim là cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu nhanh và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân tổn thương tâm thất trái và nhu mô phổi đòi hỏi phải xử trí kịp thời”, bác sĩ Nghĩa cho biết.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Hiện người đàn ông có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Kể lại sự việc, anh G. cho biết, tối 3/11, khi đang trên đường lấy đồ về nhà, anh vô tình chạy xe va quẹt với xe của một người đàn ông tên K. (ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang).

Sau va chạm, người này được cho là đã đánh và dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh G.

“Lúc đó bị đâm nhiều quá nên tôi bất tỉnh, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Hiện sức khỏe tôi đã ổn định, đang chờ xuất viện về nhà”, anh G. kể.