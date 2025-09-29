Trước đó, chiều muộn ngày 28/9/2025, UBND xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) nhận được báo cáo của công an xã về việc có 2 du khách quốc tịch Đức là anh Moritz Wolfram (sinh năm 1989) và chị Kathrin Sophie (sinh năm 1994) bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Do gặp mưa dông lớn, khó theo dõi đường đi, cả 2 di chuyển rất chậm, nhiều lần gửi tọa độ vị trí và đề nghị lực lượng cứu hộ hỗ trợ khẩn cấp.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Thăng, Phó chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo, huy động lực lượng công an, quân sự tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên tìm kiếm 2 khách du lịch bị lạc.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, 2 du khách người Đức đã được tìm thấy. Ảnh Văn Quyết

Đoàn tìm kiếm đầu tiên xuất phát tối 28/9, nhưng do mưa bão, nước suối dâng cao, họ không thể tiếp cận vị trí du khách bị lạc.

Sáng 29/9, đoàn thứ hai gồm nhiều lực lượng: kiểm lâm; dân quân; Công an xã Tả Van; người dân thôn Sín Chải; đội y tế cáp treo Fansipan; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Sa Pa tiếp tục lên đường.

Do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện, xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Địa phương đã huy động lực lượng gần 20 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân và công dân địa phương thông thạo địa bàn, có khả năng sử dụng thiết bị định vị, giao tiếp tiếng Anh để tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

2 du khách được lực lượng chức năng đưa xuống núi an toàn. Ảnh: Báo Lào Cai

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách tại điểm cách Trạm dừng nghỉ ở vị trí 2.200m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3km đường rừng. Cả 2 đều an toàn, sức khỏe và tinh thần ổn định.

UBND xã Tả Van đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, Hạt kiểm lâm Hoàng Liên và các lực lượng chức năng để tiếp tế, hỗ trợ các điều kiện cấp thiết, đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tháng 3 vừa qua, một du khách người Hà Lan cũng được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn sau hơn 1 ngày đi lạc trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Tháng 11/2024, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy du khách người Thụy Sĩ sau 5 giờ bị lạc giữa vườn quốc gia này.

Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm ở độ cao 1.000-3.000m so với mặt biển, một phần thuộc tỉnh Lào Cai và một phần thuộc tỉnh Lai Châu.