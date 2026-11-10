Ngày 10/11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án cựu viên chức thú y tiếp tay cho tiểu thương đưa thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi ra thị trường.

Ba bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Lê Quốc Nhiên (46 tuổi, cựu viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII); Thị Hồng Cam (31 tuổi) và Lưu Văn Nam (45 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận kháng cáo của Cam và Nam, giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù do có tình tiết giảm nhẹ là đã khắc phục hậu quả.

Riêng bị cáo Lê Quốc Nhiên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo do không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Lê Quốc Nhiên, Thị Hồng Cam và Lưu Văn Nam tại toà. Ảnh: Thiện Chí

Biết heo bệnh vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát

Theo cáo trạng, ngày 9/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), phát hiện một con heo đã giết mổ, nặng 120kg, có kết quả test nhanh dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định con heo trên là của Thị Hồng Cam, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn.

Cơ quan chức năng đã tiếp tục kiểm tra tại 2 sạp bán thịt heo ở chợ Vĩnh Viễn của Cam và Giang Thị Hoa (vợ bị cáo Nam), qua đó thu giữ tổng cộng 840,7kg thịt heo. Kết quả giám định xác định phần lớn số thịt này dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1-9/10/2025, Cam và Nam móc nối với các đầu mối thu mua heo nái đã chết, heo bệnh hoặc có biểu hiện ủ rũ, đi không nổi với giá 3-3,5 triệu đồng/con. Sau đó, số heo này được đưa đến lò mổ Đặng Phú Tỷ để giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo ở chợ Vĩnh Viễn. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Ba cựu viên chức thuộc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII trực tiếp kiểm soát giết mổ tại cơ sở là Lê Quốc Nhiên, Phạm Hồng Phúc và Phan Ngọc Toại.

Đáng chú ý, dù phát hiện heo chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, 3 nhân viên thú y này khi đó vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát để tiểu thương bán thịt ra thị trường.

Theo đó, bị cáo Lê Quốc Nhiên dù biết heo chết hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh, nội tạng chuyển màu đen, vẫn cho giết mổ và đóng dấu kiểm soát để Cam, Nam đưa thịt ra thị trường tiêu thụ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Nhiên nhiều lần được cho thịt heo, bia, mì gói và nhận tiền từ Nam. Do quen biết, Nhiên đã ưu ái, tiếp tay cho Cam và Nam tiêu thụ heo nhiễm bệnh.

Bị cáo Phạm Hồng Phúc phát hiện heo nái của Cam có biểu hiện ủ rũ, không đứng nổi, lá lách chuyển màu đen sau khi giết mổ nhưng vẫn đóng dấu kiểm soát. Kết quả xét nghiệm xác định heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Còn Phan Ngọc Toại, dù biết heo nái của Cam đã chết, phát hiện lá lách chuyển màu đen sau khi giết mổ, vẫn đồng ý đóng dấu kiểm soát để tiêu thụ. Cả ba bị cáo đều biết lò mổ có heo yếu, nghi mắc bệnh nhưng vẫn cho giết mổ.

Theo kết quả định giá, số thịt heo nhiễm bệnh của Cam có tổng giá trị hơn 37,8 triệu đồng, của Nam hơn 11,5 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 12 - Cần Thơ tuyên phạt Lê Quốc Nhiên 5 năm tù; Phạm Hồng Phúc và Phan Ngọc Toại mỗi bị cáo 1 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo Thị Hồng Cam và Lưu Văn Nam lần lượt bị tuyên phạt 3 năm tù và 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Cam bị phạt bổ sung 50 triệu đồng, Nam 40 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, Nhiên, Cam và Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.