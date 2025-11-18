Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ba bị can gồm Phan Ngọc Toại (48 tuổi, ngụ xã Xà Phiên), Lê Quốc Nhiên (46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn) và Phạm Hồng Phúc (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn) – đều là viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Nhiên. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, tháng 10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một con heo đã giết mổ, được đóng dấu kiểm dịch và chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ, trọng lượng khoảng 120kg. Qua test nhanh và giám định, mẫu thịt cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phan Ngọc Toại. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Hồng Phúc. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn lấy mẫu thịt heo nóng và thịt heo ướp lạnh tại hai sạp thịt ở chợ Vĩnh Viễn. Kết quả cho thấy 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi. Sau đó, Công an TP Cần Thơ phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt heo nhiễm bệnh theo quy định.

Quá trình điều tra, công an xác định 3 cán bộ thú y nêu trên có hành vi vi phạm liên quan đến tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, sai phạm cụ thể của từng người hiện chưa được công bố.

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo ở chợ Vĩnh Viễn. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục xác minh, điều tra các tiểu thương kinh doanh, buôn bán thịt heo; nếu phát hiện vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định.