Tự họa bức chân dung số “độc bản”

Khác với bảo tàng truyền thống, bảo tàng số là không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có, khuyến khích mỗi người tham dự trở thành “người đồng sáng tạo”. Ba khu trải nghiệm chính sẽ dẫn bạn đi qua những cung bậc từ tò mò, thích thú đến tự hào và xúc động. Bước vào check in ở khu vực AI Y-Fest Studio để khám phá phiên bản số của chính mình, di chuyển sang khu vực Nét vẽ độc bản để vẽ nên một điều bạn mơ ước nhìn thấy trong thế giới mới. Điều kỳ diệu nhất chờ bạn ở khu vực “Chân dung bản sắc” do nhóm Fustic. Studio - những nghệ sĩ đa ngành nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật số - trực tiếp thực hiện.

Fustic. Studio là một trong những đại diện các gương mặt sáng tạo thế hệ mới, tiên phong trong lĩnh vực New Media Art - ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm nghệ thuật.

Bảo tàng số là không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có

Với công nghệ tạo sinh thời gian thực từ Fustic. Studio, kết hợp với Viettel 5G Siêu tốc độ - Không độ trễ, khu vực “Chân dung bản sắc” sẽ mang lại một trải nghiệm đặc biệt, nơi gương mặt của mỗi khách trải nghiệm được ghi nhận, chuyển thể để tạo thành một bức tranh nghệ thuật số độc bản (Mosaic Picture). Điều đặc biệt là những mảnh ghép trong bức tranh ấy được lấy cảm hứng từ cảnh quan, văn hóa và màu sắc của địa phương - nơi Y-Fest dừng chân.

Lần đầu tiên, mỗi người tham gia không chỉ là khán giả, mà còn trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, mang trong mình câu chuyện về bản sắc địa phương và sự kết nối với cộng đồng. Fustic. Studio - mang tinh thần sáng tạo Việt ra thế giới và trở về kết nối giới trẻ.

Fustic. Studio - Dấu ấn thế hệ sáng tạo mới tại “Bảo tàng số”

Hoạt động từ 2017 tới nay, Fustic. Studio được sáng lập bởi 3 nghệ sĩ đa ngành: Trung Bảo, Nam Lê, Hải Doãn, với định hướng sáng tạo New Media Art - kết hợp nghệ thuật với công nghệ. Fustic. đã sáng tạo nhiều dự án trong và ngoài nước:

· The Echoes of Memoryscape - tác phẩm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, được Hội đồng Anh bảo trợ.

· Triển lãm “Đủ” tại TP.HCM - nơi thu hút hơn 10.000 lượt khách trong 5 ngày nhờ trải nghiệm nghệ thuật và công nghệ tương tác.

· Re.imagine - chuỗi sự kiện âm nhạc cổ điển, nghệ thuật thị giác và trí tuệ nhân tạo, đồng thời trở thành đại diện đầu tiên tại Việt Nam mở màn Hội nghị thượng đỉnh AI for Good của Liên Hợp Quốc tại Geneva

· Tác phẩm “Agentic Voicing Natures” - tác phẩm nghệ thuật ứng dụng AI, mang tới cuộc đối thoại từ môi trường qua hình thức kể chuyện mới. Trưng bày tại Ba Lan và Thuỵ Sĩ, tác phẩm được kết hợp bởi Fustic. và nghệ sĩ Harry Yeff, với sự hợp tác từ ElevenLabs và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU).

Tại Y-Fest 2025, Fustic. Studio đưa tinh thần sáng tạo toàn cầu ấy trở về quê hương, giúp người trẻ Việt nhận ra rằng công nghệ và nghệ thuật không hề xa vời, mà có thể cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng và làm mới văn hóa địa phương.

Huế khai màn Y-Fest 2025: Nơi công nghệ kết nối trái tim và di sản

Y-Fest 2025 - chuỗi sự kiện âm nhạc và công nghệ do Viettel Telecom tổ chức - chính thức khai màn với chủ đề “SYNC of Heart - Hòa nhịp thấu cảm”, đưa Huế trở thành điểm khởi đầu của hành trình kết nối triệu trái tim trẻ trên khắp cả nước. sau 3 năm triển khai, Y-Fest giờ đây là một trong những chuỗi sự kiện âm nhạc và công nghệ được giới trẻ Việt chờ đợi nhất. Năm nay, sự kiện trở lại với tinh thần mới: không chỉ đem đến những sân khấu sôi động, mà còn biến mỗi người tham dự thành một phần của trải nghiệm sáng tạo.

Chủ đề “SYNC OF HEART - Hòa nhịp thấu cảm” khơi gợi một thông điệp mạnh mẽ: công nghệ không còn chỉ là công cụ kết nối, mà còn là cách để con người đồng điệu và sẻ chia cảm xúc.

Sau Huế, Y-Fest 2025 sẽ tiếp tục mang tinh thần “Hòa nhịp thấu cảm” đến An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Hải Phòng và kết thúc bằng siêu đại nhạc hội tại TP.HCM.

Thùy Linh