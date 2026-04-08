Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia từ 11-17/4.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16.

Được thành lập năm 1889 tại Paris và có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), IPU là một tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền. Với 181 thành viên và 15 thành viên liên kết, IPU là trung tâm của hoạt động ngoại giao Nghị viện khắp thế giới, hoạt động nhằm mục đích vì hòa bình, dân chủ hợp tác giữa các dân tộc và nghị viện các nước.

IPU hoạt động trên cơ sở Điều lệ chung và các Quy chế về hoạt động của Hội đồng điều hành, Ban Chấp hành, Đại hội đồng, các Ủy ban thường trực và Quy định về tài chính.

Kể từ khi được kết nạp làm thành viên của IPU (tháng 4/1979), Quốc hội Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại diễn đàn này.

Việc tham dự các hoạt động của IPU là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội, nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của Việt Nam, tham khảo quan điểm của các nước về các vấn đề quốc tế, thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu, tiến hành các hoạt động song phương bên lề với các đối tác mà Việt Nam ít có điều kiện triển khai hoạt động song phương chính thức, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7/6/1978, hiện có khuôn khổ quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của ta tại Trung Đông và là cửa ngõ để ta xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu. Kim ngạch song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỷ USD (trong đó, ta xuất khẩu hơn 1,8 tỷ USD).

Tính lũy kế đến tháng 12/2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký gần 1,754 tỷ USD, đứng thứ 24/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của khu vực Trung Đông - châu Phi tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư sang Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ với số vốn 850 nghìn USD.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước gần đây phát triển tích cực; hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Nghị viện Châu Á (APA)…

Hai Quốc hội đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Về quan hệ Việt Nam-Italia, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973, quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố và phát triển nhanh chóng.

Đặc biệt, kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2013, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, kết nối địa phương. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN.

Trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, Italia được xác định là một trong những thị trường trọng điểm và rất có tiềm năng. Italia là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch gắn liền với di sản văn hóa.

Hai nước đẩy mạnh hợp tác trong ba lĩnh vực: chính sách quốc phòng, quân sự quốc phòng, công nghiệp quốc phòng. Hai nước thường xuyên tổ chức các tuần lễ/tháng văn hóa tại Italia và Việt Nam; Năm Việt Nam tại Italia và Năm Italia tại Việt Nam nhân dịp năm chẵn, năm tròn kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hiện có khoảng 5.500 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Italia.