Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử.

Lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội 14 của Đảng thành công tốt đẹp và Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ - nước bạn bè thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ, tháng 9/2024, tại New York. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026). Ấn Độ là một trong ba quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng.

Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, đây là cơ hội để lãnh đạo hai nước cùng định hình hợp tác trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới.

Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực.

Hợp tác chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tin cậy được nâng cao. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với quan hệ song phương. Ngày càng có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương hai nước.

Diễn tập song phương Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, thực chất.

Thương mại và đầu tư giữa hai nước ngày càng sôi động. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024 và tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 8 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Về đầu tư, tính đến cuối năm 2025, Ấn Độ có 473 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu mở rộng sự hiện diện tại Ấn Độ với các dự án quy mô lớn, tiêu biểu là dự án sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu với kế hoạch đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục - đào tạo tiếp tục được thúc đẩy. Gần đây đã có nhiều công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp của Việt Nam sang Ấn Độ để tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại Ấn Độ và cũng đang có nhiều sinh viên Ấn Độ sang theo học tại Việt Nam, nhất là tại các trường đại học y khoa.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 746.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2024 và gần 4 lần so với năm 2019. Kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước tăng mạnh từ sau đại dịch Covid-19 lên gần 90 chuyến bay/tuần là cú hích lớn góp phần làm gia tăng lượng khách du lịch và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar thăm chùa Trấn Quốc tháng 10/2023. Ảnh: Phạm Hải

Những thành tựu trên đã tạo nền tảng vững chắc, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trở thành một trong những mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện có chiều sâu, hiệu quả và có tính bổ trợ cao trong khu vực.

Theo Đại sứ, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo để tận dụng những cơ hội do cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra. Việc này nhằm tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 và Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047.

Việt Nam và Ấn Độ cần tiếp tục đẩy mạnh trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó mở rộng thị trường cho nhau, gia tăng nhiều hơn nữa kim ngạch thương mại song phương tương xứng với quy mô của thị trường và nền kinh tế mỗi nước.