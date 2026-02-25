Ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị cán bộ ngành Y tế. Trong bức thư ấy, Người căn dặn ba điều cốt lõi, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ thầy thuốc.

Trước hết là tinh thần đoàn kết. Bác nhấn mạnh: "Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành Y tế, từ Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bác sĩ, Dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành Y tế, trong việc phục vụ nhân dân”.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thứ hai là lòng thương yêu người bệnh. Người căn dặn: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. 'Lương y phải như từ mẫu', câu nói ấy rất đúng”.

Thứ ba là nhiệm vụ xây dựng nền y học của dân tộc. Bác chỉ rõ: "Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta.

Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc 'Đông' và thuốc 'Tây'. Mong các cô các chú cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ”.

Với ý nghĩa sâu sắc từ bức thư lịch sử ấy, ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định lấy ngày 27/2 hằng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm tôn vinh trách nhiệm, trí tuệ và những đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026 đánh dấu 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 27/2/2026.

Ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Không chỉ là một mốc son lịch sử, 27/2 còn là ngày để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tất cả những người đang âm thầm cống hiến trong ngành y tế.

Đó là sự ghi nhận dành cho những con người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, ngày 27/2 cũng là dịp để mỗi cán bộ y tế tự nhắc mình về trách nhiệm nghề nghiệp, về sự tận tụy và lòng nhân ái trong từng việc làm, từng ca bệnh.

Lời dạy “lương y như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là chuẩn mực đạo đức, là ngọn đèn soi đường để người thầy thuốc không ngừng rèn luyện, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và Tổ quốc.