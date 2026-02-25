Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông tin về ca ghép tim thành công cho một nữ bác sĩ sản khoa, nay đã bình phục và quay lại công việc cứu người.

Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nhi (32 tuổi). Sáu năm trước, chị được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, căn bệnh âm thầm làm suy giảm chức năng tim, đẩy người mắc đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Chị phát hiện bệnh trong lần mang thai đầu tiên. Sau khi sinh con, nữ bác sĩ kiên trì điều trị nội khoa, bền bỉ vượt qua những tháng ngày mệt mỏi, khó thở, suy kiệt. Thế nhưng, một cơn suy tim cấp bất ngờ ập đến khiến tình trạng trở nên nguy kịch, buộc chị phải chuyển tuyến điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định, ghép tim là con đường duy nhất để giữ lại sự sống cho nữ bác sĩ trẻ.

“Lúc ấy, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh trở lại”, chị Nhi nghẹn ngào nhớ lại. Động lực lớn nhất giúp chị bám víu vào sự sống trong những ngày dài nằm viện là cô con gái nhỏ.

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, chị nhận được trái tim từ một người hiến chết não. Tháng 1/2025, ca ghép tim được thực hiện thành công.

Từ ranh giới sinh tử, nữ bác sĩ được hồi sinh. Đến nay, chị đã có thể khoác lại áo blouse trắng, trở lại công việc của bác sĩ sản khoa.

Chị Nhi xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình người hiến tạng và ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã trao cho chị không chỉ một trái tim khỏe mạnh mà còn là cơ hội sống thêm một cuộc đời mới.